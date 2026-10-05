Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

TOUPRET SYSTEM® : des murs lisses et prêts à peindre, en toute simplicité

Communiqué
Publié le 05 octobre 2026
Murs peints, abîmés ou recouverts de toile de verre : comment simplifier la préparation avant de repeindre ?
TOUPRET SYSTEM® : des murs lisses et prêts à peindre, en toute simplicité - Batiweb

De petites irrégularités, anciens fonds peints ou ancienne toile de verre : chaque support demande une préparation adaptée. Pour recouvrir l’existant et obtenir un mur rénové, TOUPRET propose une solution « enduit + outils » qui simplifie cette préparation : TOUPRET SYSTEM®, la méthode en trois étapes qui permet une mise en peinture après séchage complet entre 12 h et 24 h en moyenne.

Plus qu’un simple enduit, TOUPRET SYSTEM® est une solution complète conçue pour simplifier l’enduisage et faciliter la préparation des murs avant peinture : un enduit en pâte prêt à l'emploi, un rouleau à enduire et une lame inox. L'enduit se dépose directement au rouleau, de façon homogène, et recouvre l'essentiel des imperfections. Il peut s’appliquer sur un support peint même abîmé, brut ou sur de la toile de verre afin de masquer le relief et retrouver une surface régulière. La lame inox permet ensuite de lisser l’enduit pour une finition nette et prête à peindre. Comptez 4 à 6 heures entre deux couches, et 12 à 24 heures de séchage avant la mise en peinture.

TOUPRET SYSTEM® en bref :

  • Application au rouleau, pour déposer l’enduit plus facilement
  • Redoublement entre 2 couches : 4 à 6 h
  • Jusqu'à 80 % de ponçage en moins
  • Mise en peinture après 12 à 24 h
  • Rouleau léger et facile à nettoyer
  • Lame ergonomique pour un angle d’application optimal
  • Lancement : 2026 / en grandes surfaces de bricolage

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
TOUPRET SA - Batiweb

TOUPRET, leader français des enduits avant peinture pour les peintres, plâtriers, plaquistes...

14 rue du 14 juillet
91813 Corbeil Essonnes cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.