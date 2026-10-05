TOUPRET SYSTEM® : des murs lisses et prêts à peindre, en toute simplicité

De petites irrégularités, anciens fonds peints ou ancienne toile de verre : chaque support demande une préparation adaptée. Pour recouvrir l’existant et obtenir un mur rénové, TOUPRET propose une solution « enduit + outils » qui simplifie cette préparation : TOUPRET SYSTEM®, la méthode en trois étapes qui permet une mise en peinture après séchage complet entre 12 h et 24 h en moyenne.

Plus qu’un simple enduit, TOUPRET SYSTEM® est une solution complète conçue pour simplifier l’enduisage et faciliter la préparation des murs avant peinture : un enduit en pâte prêt à l'emploi, un rouleau à enduire et une lame inox. L'enduit se dépose directement au rouleau, de façon homogène, et recouvre l'essentiel des imperfections. Il peut s’appliquer sur un support peint même abîmé, brut ou sur de la toile de verre afin de masquer le relief et retrouver une surface régulière. La lame inox permet ensuite de lisser l’enduit pour une finition nette et prête à peindre. Comptez 4 à 6 heures entre deux couches, et 12 à 24 heures de séchage avant la mise en peinture.

TOUPRET SYSTEM® en bref :

Application au rouleau, pour déposer l’enduit plus facilement

Redoublement entre 2 couches : 4 à 6 h

Jusqu'à 80 % de ponçage en moins

Mise en peinture après 12 à 24 h

Rouleau léger et facile à nettoyer

Lame ergonomique pour un angle d’application optimal

Lancement : 2026 / en grandes surfaces de bricolage

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