Deux des prévenus ont été condamnés à quatre ans de prison avec sursis, le troisième à deux ans. Des représentants des victimes dénoncent des sanctions disproportionnées au regard des préjudices subis.

Le tribunal correctionnel d’Amiens a condamné mardi 17 novembre trois anciens dirigeants de Finaxiome, société de promotion immobilière liquidée en 2012, pour leur implication dans une vaste escroquerie immobilière. Deux d’entre eux ont été condamnés à quatre ans d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie et perception irrégulière de fonds. Le troisième a écopé de deux ans avec sursis pour escroquerie. Des peines jugées insuffisantes par les quelque 300 parties civiles.

La juridiction n’a que partiellement suivi les réquisitions du parquet, formulées lors du procès en juillet. Le ministère public avait également demandé des amendes de 40 000 à 50 000 euros pour chacun des trois prévenus, ainsi qu’une interdiction d’exercer pendant cinq ans dans le secteur de la promotion immobilière. Un quatrième ancien dirigeant, qui avait quitté Finaxiome dès 2009, a été relaxé, conformément aux réquisitions du parquet.

Fondée en 2003 à Amiens, Finaxiome avait commercialisé des milliers d’appartements sur plan auprès de particuliers dans toute la France, en s’appuyant sur les dispositifs de défiscalisation alors en vigueur. Les investissements étaient présentés comme autofinancés grâce à la combinaison des revenus locatifs attendus et des avantages fiscaux.

Mais de nombreux acquéreurs ont été confrontés à des retards de livraison de plusieurs années. Les biens, largement surévalués à l’achat, se sont également révélés difficiles à revendre sans perte financière. Ces difficultés ont plongé de nombreux investisseurs dans des situations financières délicates, accompagnées de préjudices moraux importants.

Les parties civiles dénoncent des peines insuffisantes

Pour les victimes, les peines prononcées ne sont pas à la hauteur des dommages subis. Ces condamnations avec sursis, « c'est une reconnaissance de rien » a déclaré Alain Frémaux, l'une des quelque 300 parties civiles et vice-président de l'association de victimes Hold-Up Immo. « Franchement, c'est décevant », a-t-il ajouté.

Cet ancien client de Finaxiome a déclaré avoir reçu son appartement avec « quatre ans de retard de livraison » et des « malfaçons », après l'avoir payé trois fois sa valeur réelle.

Même constat du côté des avocats des parties civiles. Me Anne-Valérie Benoit, qui défend près d'une centaine de victimes, estime que « ces peines ne sont pas du tout en rapport avec les préjudices subis par les victimes, qui ont quand même vu 15 ans de leur vie gâchés ».

Les quatre prévenus, tous quinquagénaires, sont restés stoïques à l'annonce du jugement et ont quitté rapidement la salle d'audience sans s'exprimer devant la presse..

Avec AFP