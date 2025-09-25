Travaux en hauteur : sécurité et règles des PIR roulantes

Obligations pour l’employeur et l’utilisateur de PIR

→ Pour l’employeur

Fournir une PIR conforme à la norme NF EN 131-7 avec marquage CE visible.

avec visible. Former et informer les opérateurs : remise de la notice technique et sessions de sensibilisation aux risques de chute .

. Mettre en place un programme d’entretien : inspection quotidienne , contrôle annuel par un expert et tenue d’un cahier d’entretien .

, contrôle annuel par un expert et tenue d’un . Assurer la fourniture des EPI nécessaires : casque, gants, chaussures de sécurité.

nécessaires : casque, gants, chaussures de sécurité. Organiser la coordination SPS pour sécuriser la circulation des équipements et réduire les risques sur le chantier.

→ Pour l’utilisateur

Vérifier la conformité du matériel avant chaque utilisation (marquage CE, état général).

Installer la PIR sur un sol stable, plat et dégagé.

S’assurer du blocage des roues et du déploiement des stabilisateurs avant de monter.

Respecter la capacité de charge (150 kg max) et la hauteur maximale de plancher (5 m).

(150 kg max) et la hauteur maximale de plancher (5 m). Redescendre immédiatement en cas d’anomalie : malaise, obstacle, bruit suspect ou vent fort.

En cas de non-respect, l’employeur s’expose à des sanctions de l’inspection du travail et engage sa responsabilité civile et pénale.

Cadre juridique des plateformes individuelles roulantes

Le Code du travail encadre strictement les travaux en hauteur.

Décret 2004-924 : tout équipement de travail en hauteur doit garantir la sécurité des opérateurs.

: tout équipement de travail en hauteur doit garantir la sécurité des opérateurs. Article R4323-63 : l’usage d’une échelle ou d’un escabeau comme poste de travail est interdit.

: l’usage d’une échelle ou d’un escabeau comme poste de travail est interdit. Article R4323-58 : les plans de travail temporaires doivent être conçus et installés pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.

Le marquage CE est obligatoire sur toute PIR, garantissant sa conformité aux exigences européennes.

Norme NF EN 131-7 et marquage CE

La norme NF EN 131-7 définit les exigences de sécurité applicables aux plateformes individuelles roulantes :

Surface maximale de la plateforme : 1 m²

Hauteur maximale de plancher : 5 m

Nombre d’utilisateurs : 1 personne

Charge maximale : 150 kg (utilisateur + outils)

Stabilité : stabilisateurs et dispositifs anti-basculement

Sécurité : plateforme antidérapante, garde-corps complet, plinthe de 10 cm

Mobilité : roulettes verrouillables

Signalisation obligatoire : marquage CE, charge maximale, nombre d’utilisateurs

Même si la norme NF P 93-352 est spécifique aux PIR en France, la NF EN 131-7 reste la référence européenne la plus utilisée.

Conditions d’utilisation d’une PIR

Avant chaque utilisation :

Formation obligatoire et lecture de la notice technique.

Respect de la charge maximale de 150 kg .

. Blocage des roues et stabilisateurs activés.

Sol stable et dégagé.

Hauteur de travail respectée (≤ 5 m).

La force manuelle pour déplacer une PIR ne doit pas dépasser 45 kg.

Contraintes d’installation

Sol plat et résistant : éviter sols meubles ou glissants.

: éviter sols meubles ou glissants. Absence d’obstacles : dégager câbles, outils, matériaux.

: dégager câbles, outils, matériaux. Dimensions de la zone : hauteur et largeur suffisantes pour manœuvrer.

: hauteur et largeur suffisantes pour manœuvrer. Éclairage et visibilité : indispensable pour sécurité sur chantier intérieur ou peu lumineux.

En extérieur, respecter les limites de vent indiquées par le fabricant (usage déconseillé > 50 km/h).

Sécurité et prévention des risques

Verrouiller les roues systématiquement.

Contrôler garde-corps et plinthes.

Ne jamais surcharger la plateforme.

Descendre immédiatement en cas d’anomalie.

Coordonner les manœuvres avec les autres intervenants.

Si les garde-corps ne peuvent être installés, un harnais antichute est obligatoire.

Choix et vérifications avant l’achat

Usage prévu : intérieur ou extérieur, sol plan ou irrégulier.

Hauteur de travail et capacité de charge.

Maniabilité : roues pivotantes de qualité.

Options sécurité : blocage automatique, capteur de surcharge.

Vérifications avant la première utilisation

Marquage CE et conformité norme NF EN 131-7.

Bon état des roues, stabilisateurs, freins, garde-corps.

Absence de corrosion, fissures ou pièces manquantes.

Entretien et maintenance préventive

Inspection quotidienne : roues, freins, garde-corps, structure.

: roues, freins, garde-corps, structure. Contrôle annuel : essais de charge, vérification de la structure et soudures.

: essais de charge, vérification de la structure et soudures. Remplacement pièces : uniquement d’origine fabricant.

: uniquement d’origine fabricant. Nettoyage et protection : entretien régulier et traitement anticorrosion si stockage humide.

Un défaut d’entretien peut provoquer des chutes graves.

