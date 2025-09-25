Travaux en hauteur : sécurité et règles des PIR roulantes
Obligations pour l’employeur et l’utilisateur de PIR
→ Pour l’employeur
- Fournir une PIR conforme à la norme NF EN 131-7 avec marquage CE visible.
- Former et informer les opérateurs : remise de la notice technique et sessions de sensibilisation aux risques de chute.
- Mettre en place un programme d’entretien : inspection quotidienne, contrôle annuel par un expert et tenue d’un cahier d’entretien.
- Assurer la fourniture des EPI nécessaires : casque, gants, chaussures de sécurité.
- Organiser la coordination SPS pour sécuriser la circulation des équipements et réduire les risques sur le chantier.
→ Pour l’utilisateur
- Vérifier la conformité du matériel avant chaque utilisation (marquage CE, état général).
- Installer la PIR sur un sol stable, plat et dégagé.
- S’assurer du blocage des roues et du déploiement des stabilisateurs avant de monter.
- Respecter la capacité de charge (150 kg max) et la hauteur maximale de plancher (5 m).
- Redescendre immédiatement en cas d’anomalie : malaise, obstacle, bruit suspect ou vent fort.
En cas de non-respect, l’employeur s’expose à des sanctions de l’inspection du travail et engage sa responsabilité civile et pénale.
Cadre juridique des plateformes individuelles roulantes
Le Code du travail encadre strictement les travaux en hauteur.
- Décret 2004-924 : tout équipement de travail en hauteur doit garantir la sécurité des opérateurs.
- Article R4323-63 : l’usage d’une échelle ou d’un escabeau comme poste de travail est interdit.
- Article R4323-58 : les plans de travail temporaires doivent être conçus et installés pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Le marquage CE est obligatoire sur toute PIR, garantissant sa conformité aux exigences européennes.
Norme NF EN 131-7 et marquage CE
La norme NF EN 131-7 définit les exigences de sécurité applicables aux plateformes individuelles roulantes :
- Surface maximale de la plateforme : 1 m²
- Hauteur maximale de plancher : 5 m
- Nombre d’utilisateurs : 1 personne
- Charge maximale : 150 kg (utilisateur + outils)
- Stabilité : stabilisateurs et dispositifs anti-basculement
- Sécurité : plateforme antidérapante, garde-corps complet, plinthe de 10 cm
- Mobilité : roulettes verrouillables
- Signalisation obligatoire : marquage CE, charge maximale, nombre d’utilisateurs
Même si la norme NF P 93-352 est spécifique aux PIR en France, la NF EN 131-7 reste la référence européenne la plus utilisée.
Conditions d’utilisation d’une PIR
Avant chaque utilisation :
- Formation obligatoire et lecture de la notice technique.
- Respect de la charge maximale de 150 kg.
- Blocage des roues et stabilisateurs activés.
- Sol stable et dégagé.
- Hauteur de travail respectée (≤ 5 m).
La force manuelle pour déplacer une PIR ne doit pas dépasser 45 kg.
Contraintes d’installation
- Sol plat et résistant : éviter sols meubles ou glissants.
- Absence d’obstacles : dégager câbles, outils, matériaux.
- Dimensions de la zone : hauteur et largeur suffisantes pour manœuvrer.
- Éclairage et visibilité : indispensable pour sécurité sur chantier intérieur ou peu lumineux.
En extérieur, respecter les limites de vent indiquées par le fabricant (usage déconseillé > 50 km/h).
Sécurité et prévention des risques
- Verrouiller les roues systématiquement.
- Contrôler garde-corps et plinthes.
- Ne jamais surcharger la plateforme.
- Descendre immédiatement en cas d’anomalie.
- Coordonner les manœuvres avec les autres intervenants.
Si les garde-corps ne peuvent être installés, un harnais antichute est obligatoire.
Choix et vérifications avant l’achat
- Usage prévu : intérieur ou extérieur, sol plan ou irrégulier.
- Hauteur de travail et capacité de charge.
- Maniabilité : roues pivotantes de qualité.
- Options sécurité : blocage automatique, capteur de surcharge.
Vérifications avant la première utilisation
- Marquage CE et conformité norme NF EN 131-7.
- Bon état des roues, stabilisateurs, freins, garde-corps.
- Absence de corrosion, fissures ou pièces manquantes.
Entretien et maintenance préventive
- Inspection quotidienne : roues, freins, garde-corps, structure.
- Contrôle annuel : essais de charge, vérification de la structure et soudures.
- Remplacement pièces : uniquement d’origine fabricant.
- Nettoyage et protection : entretien régulier et traitement anticorrosion si stockage humide.
Un défaut d’entretien peut provoquer des chutes graves.
