Rector lance la Thermoprédalle BA 0,2 : la plus performante des Thermoprédalles
Publié le 11 février 2026
Conçue pour répondre aux exigences actuelles en matière de performance énergétique, elle permet un traitement optimal des ponts thermiques en ITI (isolation thermique par l’intérieur), tout en simplifiant la mise en œuvre sur chantier.
→ Ses principaux atouts :
- Psi jusqu’à 0,13 W/m·K en statique et 0,15 W/m·K en sismique
- Rupteurs continus 100% intégrés en usine
- Suppression du traitement spécifique des points singuliers (balcons)
- Prédalle prête à chaîner pour une mise en œuvre simplifiée
- Conformité à toutes les zones sismiques (1 à 4)
Thermoprédalle BA : près de 20 ans d’expertise au service de la performance
L’histoire de la gamme Thermoprédalle BA débute en 2006 avec le lancement de la Thermoprédalle BA 0,45. Depuis, ce plancher s’est imposé comme une référence historique, reconnue pour sa grande polyvalence et sa fiabilité sur les projets de bâtiments collectifs et tertiaires.
→ Ses principaux atouts :
- Compatible avec toutes les épaisseurs de plancher (18 à 25 cm)
- Adaptée aux balcons, porteurs ou non
- Procédé identique en situation statique et sismique
- Rupteurs et aciers 100 % intégrés
- Psi garanti de 0,45 W/m·K
Avec l’arrivée de la Thermoprédalle BA 0,2, Rector propose désormais une gamme complète, capable de répondre aux projets les plus exigeants en matière de performance thermique.
Une nouvelle brochure disponible
Pour accompagner le lancement de la Thermoprédalle BA 0,2, une nouvelle brochure présentant l’ensemble de la gamme est désormais disponible sur le site de Rector !
Les tags associés
À Mulhouse, le premier bâtiment d’Alsace atteignant les seuils 2028 de la RE2020
À Mulhouse, la résidence Simone Veil s'apprête à sortir de terre. Ce chantier a été réfléchi pour en faire un modèle d’exemplarité en termes d’émissions carbone et de performances thermiques. Pour ce premier...
Caméléo : le système plancher dalle modulable et éco-responsable
Caméléo, structure en béton armé, permet des bâtiments durables et modulables, avec des espaces et façades adaptables selon les besoins dans le temps.
Rector renforce la sécurité sur vos chantiers avec une nouvelle offre innovante
Premier industriel du secteur à bénéficier du label « Engagé RSE » décerné par l’AFNOR au niveau Confirmé, Rector s’engage toujours plus en multipliant les actions dédiées à la décarbonation, au développement...
Saunier Duval présente ses trois nouvelles gammes de PAC air-air réversibles
Saunier Duval lance trois nouvelles gammes de pompes à chaleur air-air réversibles : VivAir Lite, VivAir Max et VivAir Multi. Ces PAC air-air connectées allient des performances chaud et froid élevées,...