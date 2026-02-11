Rector lance la Thermoprédalle BA 0,2 : la plus performante des Thermoprédalles

Conçue pour répondre aux exigences actuelles en matière de performance énergétique, elle permet un traitement optimal des ponts thermiques en ITI (isolation thermique par l’intérieur), tout en simplifiant la mise en œuvre sur chantier.

→ Ses principaux atouts :

Psi jusqu’à 0,13 W/m·K en statique et 0,15 W/m·K en sismique

en statique et en sismique Rupteurs continus 100% intégrés en usine

100% intégrés en usine Suppression du traitement spécifique des points singuliers (balcons)

Prédalle prête à chaîner pour une mise en œuvre simplifiée

Conformité à toutes les zones sismiques (1 à 4)

Thermoprédalle BA : près de 20 ans d’expertise au service de la performance

L’histoire de la gamme Thermoprédalle BA débute en 2006 avec le lancement de la Thermoprédalle BA 0,45. Depuis, ce plancher s’est imposé comme une référence historique, reconnue pour sa grande polyvalence et sa fiabilité sur les projets de bâtiments collectifs et tertiaires.

Compatible avec toutes les épaisseurs de plancher (18 à 25 cm)

Adaptée aux balcons , porteurs ou non

, porteurs ou non Procédé identique en situation statique et sismique

Rupteurs et aciers 100 % intégrés

Psi garanti de 0,45 W/m·K

Avec l’arrivée de la Thermoprédalle BA 0,2, Rector propose désormais une gamme complète, capable de répondre aux projets les plus exigeants en matière de performance thermique.

Une nouvelle brochure disponible

Pour accompagner le lancement de la Thermoprédalle BA 0,2, une nouvelle brochure présentant l’ensemble de la gamme est désormais disponible sur le site de Rector !

Pour en savoir plus exit_to_app