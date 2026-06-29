Maçonnerie et réparation des bétons : Weber étend sa gamme Enaé pour accompagner la décarbonation des chantiers

Rappelons que chaque référence enaé dispose d’une FDES individuelle vérifiée par un tiers et publiée sur la base INIES, offrant aux maîtres d’ouvrage, prescripteurs et entreprises des données environnementales fiables et transparentes.

Weber complète aujourd’hui cette gamme avec trois nouvelles solutions destinées aux travaux de gros-oeuvre, réparation du béton, maçonnerie : webercel bloc enaé pour le montage des blocs de béton cellulaire et des carreaux de terre cuite, webercel bloc rouleau enaé pour la réalisation de maçonneries en blocs rectifiés à joints minces et weberep express enaé pour la réparation rapide des bétons. Ces trois innovations illustrent, une fois encore, la volonté de Weber d’accompagner les entreprises vers une construction plus responsable, en adéquation avec les exigences

du terrain.

webercel bloc enaé : une solution de montage en joints minces pour blocs de béton cellulaire

Développé pour le montage des blocs de béton cellulaire et des carreaux de terre cuite, webercel bloc enaé rend le montage de murs et de cloisons facile grâce à une application simple et rapide au peigne cranté. Sa mise en oeuvre en joints fins de 2 à 6 mm favorise à la fois un rendement élevé et le maintien des qualités thermiques de la maçonnerie. Elle contribue également à valoriser l’aspect final de l’ouvrage grâce à la discrétion des joints.

Au-delà de sa fonction de collage, ce nouveau mortier permet de reboucher les éclats, réparer les épaufrures ou corriger certaines irrégularités ponctuelles. Certifié QB par le CSTB, webercel bloc enaé offre une excellente adhérence et répond aux attentes des professionnels recherchant sécurité d’emploi, compétitivité et qualité de finition.

Disponible en sacs de 25 kg et 5 kg, il s’adapte aussi bien aux opérations d’envergure qu’aux interventions ponctuelles.

webercel bloc rouleau enaé : productivité et régularité pour blocs rectifiés

Destiné au montage à joints minces des blocs rectifiés, webercel bloc rouleau enaé répond aux attentes des entreprises en quête de productivité et de régularité d’exécution. Son application au rouleau facilite le dépôt du mortier-colle, accélère les cadences de pose et limite les opérations de préparation comme de manutention.

Sa formulation spécifique assure un écoulement fluide dans l’outil applicateur et une adhérence immédiate dès la mise en oeuvre. Le mortier conserve une très bonne tenue sur la maçonnerie, y compris lors de la réalisation des joints verticaux en zone sismique, contribuant ainsi à la fiabilité de l’ouvrage.

Adapté à la réalisation de murs porteurs ou non porteurs, en intérieur comme en extérieur, webercel bloc rouleau enaé affiche une résistance mécanique élevée de classe M15 et répond aux exigences des différentes classes d’exposition des maçonneries définies par le NF DTU 20.1, de MX1 à MX5. La finesse des joints participe enfin à la qualité esthétique des réalisations, tout en limitant les risques de spectres lors du recouvrement par des enduits de façade.

weber express enaé : la réponse aux réparations rapides et durables des bétons

Avec weberep express enaé, Weber propose un mortier de réparation multifonction capable de répondre à une grande diversité de situations rencontrées lors des travaux de réhabilitation et de maintenance.

Réparation structurelle de béton armé, reprise d’épaufrures, rebouchage de saignées, scellement de pattes de fixation ou de gonds, traitement de fissures passives, réalisation de formes ou de gorges : cette solution se distingue, en effet, par sa polyvalence. Elle assure également la passivation des armatures, évitant ainsi le recours à plusieurs produits pour une même intervention.

Sa prise rapide, dès 30 minutes, constitue un atout majeur pour les interventions nécessitant des délais d’exécution réduits. Sa formulation fibrée à retrait compensé garantit une excellente tenue en épaisseur, jusqu’à 70 mm par passe, tandis que sa forte accroche au support assure une durabilité optimale des réparations. De couleur gris clair, ce mortier permet de préserver un rendu homogène entre le béton d’origine et la zone réparée, de plus sa granulométrie fine facilite, par ailleurs, l’obtention de finitions soignées.

Classé R3 selon la norme NF EN 1504-3 et certifié NF 030, weberep express enaé se distingue aussi par sa formule anti-poussière, contribuant à améliorer le confort de travail des applicateurs et à préserver la propreté du chantier. Il affiche, en outre, une réduction de 29 % des émissions de CO 2 par rapport à sa précédente formulation.

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