Ultra X : un revêtement acier durable pour toitures et bardages par Joris Ide

Une innovation technologique au service de la performance

Avec Ultra X, Joris Ide franchit un nouveau cap en matière de protection des aciers prélaqués. Ce revêtement intègre des technologies avancées lui conférant une résistance optimale aux agressions extérieures. Classé RUV5 pour la tenue des couleurs et RC5+ pour la résistance à la corrosion, il offre un niveau de performance parmi les plus élevés du marché.

Cette double certification garantit une excellente tenue dans le temps, même en cas d’exposition prolongée aux rayonnements UV, aux intempéries ou aux atmosphères corrosives telles que les environnements maritimes ou industriels. Ultra X constitue ainsi une solution fiable pour sécuriser la pérennité des ouvrages.

Une réponse adaptée aux projets architecturaux exigeants

Au-delà de ses performances techniques, Ultra X répond également aux attentes esthétiques des prescripteurs. Sa finition soignée et sa stabilité colorimétrique permettent de conserver l’aspect visuel des façades et des toitures sur le long terme, sans altération notable.

Architectes, maîtres d’œuvre et entreprises de pose bénéficient ainsi d’un matériau à la fois technique et valorisant, capable de s’intégrer dans des projets contemporains comme dans des rénovations ambitieuses.

Une solution durable pour accompagner la transition du bâtiment

Dans un contexte où la durabilité des matériaux devient un critère central, Ultra X s’inscrit pleinement dans une logique de construction responsable. Sa haute résistance limite les besoins de maintenance et prolonge significativement la durée de vie des ouvrages, contribuant ainsi à réduire les coûts d’exploitation et l’empreinte environnementale des bâtiments.

Cette approche s’aligne avec les enjeux actuels du secteur, notamment en matière de performance globale et de réduction de l’impact carbone sur l’ensemble du cycle de vie.

Une offre pensée pour les applications toiture et bardage

Ultra X est spécifiquement conçu pour répondre aux contraintes des systèmes d’enveloppe du bâtiment, en toiture comme en façade. Sa polyvalence et sa robustesse en font une solution particulièrement adaptée aux bâtiments tertiaires, industriels, logistiques ou agricoles, où les exigences de durabilité et de résistance sont élevées.

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