Isolation de toiture avec polyuréthane : techniques et prix

Isolation polyuréthane et toiture : qu'est-ce que l'isolation thermique ?

L’isolation thermique est un facteur important à prendre en compte lorsque l’on parle du confort de vie des habitations. En effet, la RE2020 impose aujourd’hui des critères d’isolation pour les nouveaux logements. Ces critères doivent être pris en compte dès la conception. Toutefois, on estime que les 2/3 des logements ont été construits avant 1974, époque durant laquelle les réglementations thermiques n’existaient pas. La plupart des logements non rénovés et maisons anciennes sont donc très énergivores, ce qui se répercute sur les factures d’énergie des ménages. Rénover l’isolation de la toiture peut donc être une bonne façon de faire des économies d’énergie. En effet, la toiture est responsable de 25% à 30% des pertes de chaleur dans les logements mal isolés. Pour y remédier, plusieurs techniques et isolants, comme le polyuréthane, existent.

Quel est le meilleur isolant pour un toit ?



Il existe une grande quantité d’isolants, aux caractéristiques différentes. Ils peuvent être classés en fonction des matériaux qui les composent :

Les isolants synthétiques : comme le polystyrène expansé (PSE), le polystyrène extrudé (XPS) ou le polyuréthane (PUR),

: comme le polystyrène expansé (PSE), le polystyrène extrudé (XPS) ou le polyuréthane (PUR), Les isolants minéraux : comme les laines minérales, la laine de roche, la laine de verre ou encore le verre cellulaire,

: comme les laines minérales, la laine de roche, la laine de verre ou encore le verre cellulaire, Les isolants naturels : comme la laine et fibre de bois, la ouate de cellulose, le chanvre ou encore le liège expansé.

Parmi tous ces matériaux, certains comme le polyuréthane, la laine et fibre de bois ou encore les laines minérales, se prêtent très bien à l’isolation des combles et toitures.

Pour choisir le meilleur matériau pour une isolation de toiture, il faut également prendre en compte certains critères en rapport avec la performance thermique :

Le coefficient de conductivité thermique lambda : il représente la capacité d’un isolant à conduire la chaleur, c’est-à-dire à la laisser passer ou à l’isoler. Ainsi, plus ce coefficient est petit et plus le matériau est isolant. Il est compris entre 0,025 et 0,05 W/m.K pour les matériaux courants.

: il représente la capacité d’un isolant à conduire la chaleur, c’est-à-dire à la laisser passer ou à l’isoler. Ainsi, plus ce coefficient est petit et plus le matériau est isolant. Il est compris entre 0,025 et 0,05 W/m.K pour les matériaux courants. La résistance thermique : elle représente la performance de l’isolant en indiquant sa capacité à résister aux températures, aussi bien froides que chaudes. Plus la résistance est grande et plus la paroi est isolante.



Le polyuréthane pour l’isolation de toiture



Le polyuréthane (PUR) est un isolant synthétique. Il est souvent considéré comme le meilleur isolant thermique en raison de ses très bonnes performances thermiques. En effet, le polyuréthane offre une grande résistance et une faible conductivité thermique. Il est particulièrement résistant au froid et donc idéal pour éviter les pertes de chaleur l’hiver. Adapté à l’isolation de toutes les parois, le polyuréthane se trouve généralement sous forme de plaques isolantes ou de mousse isolante.

Le polyuréthane se prête très bien à l’isolation de toiture en raison de son poids. En effet, il peut être jusqu’à cinq fois plus léger que les autres isolants. Il est donc facile à transporter et à manipuler et ne requiert pas de renforcement de la toiture avant sa pose. De plus, le polyuréthane est un matériau durable qui résiste très bien à l’humidité. En effet, c’est un matériau inaltérable dans le temps. En revanche, même s’il peut être recyclé, le polyuréthane étant un produit dérivé du plastique, sa production est polluante. Par ailleurs, cet isolant n’est pas efficace en matière de protection incendie. Toutefois, conformément aux réglementations de sécurité incendie des bâtiments d’habitation et des établissements recevant du public (ERP), les panneaux de polyuréthane qui servent à l’isolation par l’intérieur sont toujours protégés par un écran de protection contre le feu.

Quelle épaisseur pour le polyuréthane ?



Le polyuréthane a l’avantage d’être un isolant performant, même lorsqu’il se trouve sous forme de plaques très fines. En effet, à résistance thermique égale, les panneaux de polyuréthane sont beaucoup moins épais que les autres isolants. Ils permettent ainsi d’isoler des murs intérieurs sans perdre trop de place. En ce qui concerne l’isolation de toiture, le polyuréthane permet de réduire la surélévation de la toiture et le traitement des points singuliers. Rénover l’isolation d’une toiture avec du polyuréthane réduit ainsi les couts des travaux. L’épaisseur des panneaux de polyuréthane pour l’isolation des combles et de la toiture va généralement de 21 mm à 160 mm.

Comment isoler les combles avec des panneaux de polyuréthane ?



Il est possible d’améliorer l’isolation thermique d’une toiture aussi bien par l’intérieur (ITI) que par l’extérieur (ITE).

L’isolation des combles par l’intérieur



L’isolation des combles par l’intérieur est idéale pour les personnes qui ne souhaitent pas réaliser des travaux de grande ampleur. Pour une isolation de toiture par l’intérieur, il existe deux techniques en fonction du type de combles du logement en question :

Pour les combles aménagés : dans ce cas, la technique consiste à installer des panneaux d’isolation sous les rampants de la toiture des combles. Il existe plusieurs techniques d’installation des panneaux de polyuréthane en fonction de la structure de la charpente et de la place disponible ,

: dans ce cas, la technique consiste à installer des panneaux d’isolation de la toiture des combles. Il existe plusieurs techniques d’installation des panneaux de polyuréthane en fonction de la , Pour les combles perdus : les combles non aménagés doivent être isolés des parties chauffées du logement car les pertes de chaleur y sont importantes. La technique consiste ainsi à poser des panneaux de polyuréthane sur le plancher des combles perdus de façon continue et jointive aux murs et à la charpente. Les panneaux de polyuréthane sont ensuite recouverts d’un plancher en bois.

En fonction de la technique et des panneaux de polyuréthane choisis, le prix d’une isolation de toiture par l’intérieur s’estime entre 15 € et 75 €/m² en comptant la pose.

L’isolation de la toiture par l’extérieur



L’isolation de toiture par l’extérieur demande des travaux de plus grande ampleur que l’isolation par l’intérieur. En effet, elle implique de devoir enlever le revêtement de la toiture pour pouvoir poser l’isolant. Dans ce cas, c’est la technique du sarking qui est utilisée. Cette technique d’isolation par l’extérieur des toitures inclinées consiste à insérer des panneaux de polyuréthane de manière continue entre la charpente et la couverture. Les panneaux sont ainsi tenus par la fixation de contre-lattes vissées dans les chevrons. Cette technique d’isolation thermique par l’extérieur est très efficace. En effet, elle réduit au maximum la présence de ponts thermiques tout en conservant la hauteur sous toit.

En comptant la pose, le prix de cette technique d’isolation de toiture par l’extérieur peut varier entre 100 € et 250 €/m².

L’air chaud étant plus léger, il s’élève et se loge principalement sous les toits. Une bonne isolation thermique de toiture est donc primordiale pour faire des économies d’énergie et améliorer le confort de vie des habitants d’un logement.

Marianne Albrieux