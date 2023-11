Resideo est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits et de solutions technologiques qui apportent confort, sécurité, efficacité énergétique et contrôle aux clients du monde entier.

S'appuyant sur un héritage de 130 ans, Resideo est présent dans plus de 150 millions de foyers, avec 15 millions de systèmes installés dans les foyers chaque année. Ils continuent de servir plus de 110 000 professionnels par l'intermédiaire de distributeurs de premier plan, notamment notre entreprise ADI Global Distribution, qui exporte vers plus de 100 pays à partir de près de 200 sites de stockage dans le monde.

