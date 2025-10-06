Les solutions Unilin pour la toiture en pente : plaques isolantes Utherm Sarking
Unilin inaugure une usine de recyclage de plaques isolantes en PIR
Unilin continue d’innover dans le recyclage de ses isolants. L’industriel annonce avoir désormais la capacité de recycler des isolants en PIR pour les réintégrer dans sa production au sein d’une nouvelle...
Usystem Roof se pare de fibre de bois : Usystem Roof DS Natural Wool
Découvrez dans cette vidéo la présentation du nouveau produit 100% en fibre de bois. Une solution constructive bio-sourcée qui répond aux exigences de la bio-construction en limitant les émissions de gaz...
Kensey veut avoir un zéro !
Nos plaques isolantes Utherm, la gamme qui génère le plus gros flux d’emballage, sont déjà emballés dans un film transparent composé jusqu'à 30 % de matériaux recyclés. Le film d’emballage est, lui aussi,...
Isolation thermique : Quel matériau choisir en 2025 ?
En 2025, bien isoler son logement est crucial : découvrez les meilleurs matériaux pour allier confort, économies et performance énergétique.