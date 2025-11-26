À l’approche de l’entrée en vigueur de MACF à l’échelle européenne, une coalition de producteurs et importateurs de l’industrie cimentière se forme. Structure que Cem’In’Eu rejoint, afin d’avertir sur le risque de distorsion de concurrence autour du système.

Lemécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF, en anglais CBAM) sera appliqué le 1er janvier 2026. Pour rappel, cet instrument réglementaire vise à imposer une tarification aux produits importés dans le territoire douanier de l’UE. Celle-ci sera équivalente à celle que doivent payer les industriels européens spécialisés dans ces produits.

C’est dans ce contexte que Cem’In’Eu, jeune fabricant de solutions cimentières, rejoint la European SME Cement Association. Il s’agit d’une coalition de PME européennes, rassemblant le belge Cemminerals, l’irlandais O’Brien Cement, l’italien Diano Cementi ainsi que les espagnols Cementos La Unión, Ciments Terraferma et Cementos La Cruz.

Un risque de distorsion de concurrence

Sept jeunes producteurs de ciment et importateurs de clinker, qui concentrent chacune entre 2 et 10 % de leur marché national. Ils ont pour point commun de recourir à des procédés comme le broyage du clinker, mais aussi des matières premières alternatives comme la roche pouzzolane ou le laitier de haut-fourneau. Sans compter des investissements dans les unités de production et des chaines d’approvisionnement bas carbone.

« Nous avons rejoint cette association pour défendre nos intérêts dans le cadre de la mise en oeuvre du CBAM et dialoguer avec les institutions européennes. Nous sommes convaincus de la pertinence et de la nécessité de la politique européenne, mais les modalités de mises en oeuvre nous font entrer dans une zone de risque avec de possibles distorsions de concurrence», défend Fabien Charbonnel, directeur général de Cem'In'Eu.

Selon la coalition, un désavantage peut se créer entre le PME ayant le plus investi et les multinationales ayant concentré ces dépensens en dehors de l’UE, tout en profitant « pendant des années d’un surplus de quotas gratuits ».

Raison pour laquelle la European SME Cement Association réclame des précisions autour d’une méthodologie d'application « publiée très tardivement ».

« Sans ajustement rapide, le CBAM pourrait passer d’un outil d’équité à un instrument de distorsion nuisant à la saine concurrence, à l’investissement et à la confiance dans la politique climatique de l’UE », est-il évoqué dans le communiqué de Cem’In’Eu.

Par Virginie Kroun