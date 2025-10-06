Des solutions d'isolation pour un bâtiment durable conforme à la RE2020
Unilin inaugure une usine de recyclage de plaques isolantes en PIR
Unilin continue d’innover dans le recyclage de ses isolants. L’industriel annonce avoir désormais la capacité de recycler des isolants en PIR pour les réintégrer dans sa production au sein d’une nouvelle...
Usystem Roof se pare de fibre de bois : Usystem Roof DS Natural Wool
Découvrez dans cette vidéo la présentation du nouveau produit 100% en fibre de bois. Une solution constructive bio-sourcée qui répond aux exigences de la bio-construction en limitant les émissions de gaz...
Kensey veut avoir un zéro !
Nos plaques isolantes Utherm, la gamme qui génère le plus gros flux d’emballage, sont déjà emballés dans un film transparent composé jusqu'à 30 % de matériaux recyclés. Le film d’emballage est, lui aussi,...
RE2020 : biosourcés et filière bois sous vigilance
RE2020 et biosourcés : la filière bois vigilante, le gouvernement rassure