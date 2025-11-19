VEKA primé au EY Entrepreneur Of The Year 2025

Un prix mondial qui distingue les leaders visionnaires

Le Grand Prix EY Entrepreneur Of The Year™ est l’un des programmes internationaux les plus reconnus dans l’univers de l’entrepreneuriat. Présent dans plus de 60 pays, il met en lumière les femmes et les hommes qui façonnent l’économie de demain grâce à un modèle de croissance responsable et durable.

Chaque année, un jury indépendant distingue les entrepreneurs dont la vision, les performances et l’impact sociétal contribuent au dynamisme économique de leurs territoires et au rayonnement de leurs entreprises.

VEKA, un pionnier de l’économie circulaire depuis plus de 30 ans

Pour l’édition 2025, le jury a salué la vision stratégique, la responsabilité entrepreneuriale et la démarche d’innovation continue du groupe VEKA, acteur mondial des systèmes de menuiseries PVC.

VEKA fait d’ailleurs figure de précurseur dans le domaine de l’économie circulaire : dès 1993, bien avant que la thématique ne devienne un enjeu politique majeur, le groupe inaugurait la première usine européenne de recyclage dédiée aux menuiseries PVC en fin de vie. Depuis, deux autres sites — au Royaume-Uni et en France — sont venus renforcer cette stratégie exemplaire en faveur de la réduction des déchets et de la préservation des ressources.

Une fierté familiale et un cap clair pour l’avenir

Le prix a été remis à la fille et au gendre du fondateur, Heinrich Laumann. Elke et Andreas Hartleif ont exprimé leur émotion et leur fierté :

« Ce qui comptait beaucoup pour nous, c’était de rester indépendants en tant qu’entreprise familiale. Ce prix n’est pas seulement un témoignage de nos réalisations actuelles : c’est un moment fort pour toute la Laumann Group. »

Les dirigeants ont également rappelé la dimension symbolique de cette distinction, plusieurs années après la nomination d’Heinrich Laumann lui-même :

« Aujourd’hui, de nombreuses années plus tard, nous sommes fiers de recevoir cette distinction. C’est émouvant de pouvoir célébrer cette réussite en son nom. »

Une reconnaissance… et un moteur pour l’avenir

Pour VEKA, décrocher le prix EY Entrepreneur Of The Year 2025 constitue à la fois une validation de sa stratégie et une source de motivation pour continuer à proposer des solutions durables, responsables et innovantes à ses clients et partenaires.

« La prochaine génération de la famille Hartleif est déjà prête à prendre la relève. Nous sommes impatients de poursuivre, ensemble, le succès de VEKA. »

