BREMAUD dévoile sa gamme PVC bas carbone : l'élégance responsable

L'éco-conception au cœur du projet

→ Une fabrication vertueuse et locale

La nouvelle gamme PVC BREMAUD s’inscrit dans une démarche écoresponsable. Chaque profilé est conçu à partir d’une moyenne de 45 % de matière recyclée, pouvant atteindre jusqu’à 70 % selon les modèles. Résultat : une empreinte carbone réduite, une production deux fois moins énergivore et une consommation d’eau diminuée de 60 %. 100 % recyclable, cette gamme incarne le savoir-vert® BREMAUD : une menuiserie durable, performante et respectueuse de l’environnement.

« Chez BREMAUD, l’innovation n’a de sens que si elle s’inscrit dans la durée. Cette nouvelle génération de fenêtres allie performance, esthétique et responsabilité environnementale, pour offrir des solutions durables à nos clients et à la planète. »

Origine France Garantie : l'engagement du local

Fière de son ancrage territorial, BREMAUD fabrique l’intégralité de ses produits en France. L’entreprise a obtenu la certification “Origine France Garantie” pour sa gamme PVC. Seule distinction officielle attestant la fabrication nationale. Un gage de transparence et de confiance pour les consommateurs. Une preuve d’attachement au savoir-faire artisanal hexagonal. Produire local, valoriser l’emploi et garantir la qualité française : telle est la promesse que la marque renouvelle chaque jour.

« Produire en France, c’est garantir un haut niveau de qualité tout en soutenant l’emploi local. Nous sommes fiers de contribuer au rayonnement du savoir-faire français dans le domaine de la menuiserie. »

Un design signé BREMAUD

→ L'élégance dans chaque détail

Les menuiseries PVC BREMAUD se démarquent par leur identité unique, fruit d’un travail minutieux de son bureau d’études. Chaque détail — lignes épurées, teintes audacieuses, finitions raffinées — illustre la recherche d’un équilibre entre design et fonctionnalité. Avec ses profils élégants, sa parclose avec joint aminci blanc, son battement au design affleurant, son dormant avec aile large de 76 mm, BREMAUD conserve une signature exclusive et continue d’enrichir son offre avec des produits aussi esthétiques qu’innovants.

Trois styles, trois univers

Parce que chaque habitat a son caractère, BREMAUD décline sa fenêtre PVC phare en trois versions :

Pack Droit : lignes sobres et modernes, pour les architectures contemporaines.

: lignes sobres et modernes, pour les architectures contemporaines. Pack Rond : contours doux et harmonieux, pour une allure intemporelle.

: contours doux et harmonieux, pour une allure intemporelle. Pack Tradi : moulures délicates, pour les amateurs d'authenticité et de charme ancien.

Une palette de couleurs inédite

→ Le coloris devient une expérience sensorielle

BREMAUD réinvente le nuancier PVC avec des finitions totalement inédites. L’ultramat Velours, en noir ou brun, séduit par son toucher soyeux et son rendu haut de gamme. Les granités aux nuances de gris et de noir jouent la carte du relief et de la profondeur, tandis que les imitations bois (Chêne Blanchi, Clair, Doré, Foncé) offrent un réalisme bluffant. Les finitions laquées satinées ou sablées, disponibles en bicoloration, permettent de personnaliser son intérieur sans compromis.

La sécurité comme standard

→ La sécurité est intégrée au cœur du design

Chaque menuiserie BREMAUD peut comporter jusqu’à 7 points de verrouillage, associés à des ferrures à galet “tête champignon” et à la poignée Sécustik® à verrouillage breveté. En option, le détecteur intelligent Intellitag®, intégré directement au profilé, assure une protection discrète et efficace.

Trois niveaux de gamme pour tous les besoins

BREMAUD propose une offre claire et accessible :

VISÉA – Le haut de gamme : esthétique personnalisable, Uw ≤ 1,3 W/m².K, sécurité maximale.

– Le haut de gamme : esthétique personnalisable, Uw ≤ 1,3 W/m².K, sécurité maximale. LIXÉA – L’équilibre parfait entre performance et budget, Uw ≤ 1,4 W/m².K.

– L’équilibre parfait entre performance et budget, Uw ≤ 1,4 W/m².K. SÉRA – Une solution simple et économique, adaptée aux projets à budget maîtrisé, Uw ≤ 1,4 W/m².K

Un nouveau catalogue à découvrir

Pour accompagner le lancement de sa nouvelle gamme PVC, BREMAUD publie un catalogue Menuiseries inédit. On y découvre des ambiances inspirantes et les collections PVC de la marque, entre innovation et design.

