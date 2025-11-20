Économie circulaire : Valobat et Afpa s’allient pour le durable

Former les acteurs du bâtiment aux enjeux de la REP PMCB

Dans le cadre de ce partenariat, Valobat assurera la formation d’une trentaine d’Ingénieurs de Formation Sectoriels et Régionaux de l’Afpa spécialisés dans le bâtiment. Ces ingénieurs bénéficieront d’une boîte à outils pédagogique complète, conçue par Valobat, intégrant supports de formation, guides pratiques et ressources techniques pour diffuser les principes de la REP PMCB.

En parallèle, l’Afpa adaptera ses référentiels métiers et fera évoluer ses parcours de formation du BTP pour intégrer à chaque niveau de qualification des modules dédiés à la prévention, au tri, au recyclage et au réemploi des matériaux.

Ce dispositif de grande ampleur concernera plus de 830 formateurs BTP de l’Afpa, qui accompagneront à leur tour près de 61 000 stagiaires équivalents temps plein dans 114 centres de formation à travers la France, sur près de 90 titres professionnels du bâtiment.

Accélérer la transition écologique du secteur du bâtiment

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des engagements de l’Afpa, qui intègre depuis plusieurs années les enjeux de durabilité et d’économie circulaire dans les formations relevant du ministère du Travail et des Solidarités.

« Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre mission de service public : anticiper les compétences nécessaires à la construction durable de demain. En intégrant les principes de l’économie circulaire au cœur de nos formations, nous préparons les professionnels du bâtiment à relever les défis environnementaux et à accompagner la transformation du secteur », souligne Christophe Sadok, Directeur de l’ingénierie et de l’innovation de l’Afpa.

Un levier concret pour ancrer l’économie circulaire sur les chantiers

Le secteur du bâtiment génère chaque année près de 22 millions de tonnes de déchets (source : ADEME). Face à cet enjeu majeur, Valobat multiplie les initiatives pour accroître le réemploi, le tri et la valorisation des déchets du bâtiment.

« Sur les dix premiers mois de 2025, les volumes collectés et traités sur notre réseau ont atteint 2,3 millions de tonnes, contre 1,1 million sur l’année complète 2024. Cette progression témoigne d’une réelle appropriation du geste de tri par les acteurs du bâtiment. La formation des professionnels à la REP PMCB est essentielle pour transformer durablement les pratiques sur les chantiers », explique Hervé de Maistre, Président de Valobat.

Avec plus de 4 000 points de reprise déployés sur le territoire, Valobat renforce chaque maillon de la chaîne du réemploi et du recyclage. Aux côtés de l’Afpa, l’éco-organisme fait de la montée en compétences des professionnels du bâtiment un moteur concret de l’économie circulaire et de la transition écologique des territoires.

