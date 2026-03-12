Podcast
Geberit table sur une croissance limitée du bâtiment en Europe pour 2026

Conjoncture

Publié le 12 mars 2026 à 14h55, mis à jour le 12 mars 2026 à 17h04, par Raphaël Barrou

Geberit anticipe une légère croissance du bâtiment en Europe en 2026, mais reste prudent face à un environnement économique incertain, marqué par le conflit au Moyen-Orient. Malgré une hausse de 2,5 % de son chiffre d’affaires en 2025, le groupe suisse voit son bénéfice net freiné par des coûts exceptionnels, décevant les attentes des analystes.
Le fabricant d'équipements sanitaires Geberit a de nouveau dit jeudi 12 mars s'attendre à une légère croissance du secteur du bâtiment en Europe 2026 sans pour autant parler de reprise, précisant que l'environnement économique est plus difficile à prédire avec le conflit au Moyen-Orient

Dans un communiqué, le groupe suisse, qui publiait jeudi son bénéfice annuel, expliqué qu'avec « l'escalade du conflit », il est « difficile de fournir une prévision pour l'environnement macro-économique et l'évolution de l'inflation, des taux d'intérêts et du moral des consommateurs, qui sont importants pour le secteur de la construction ».

Une hausse de 2,5 % du chiffre d'affaires

 

Sur la base des permis de construire délivrés en 2025, il s'attend à « une légère croissance du marché », mais « pas encore à une reprise », a-t-il réaffirmé comme lors de la publication de son chiffre d'affaires en janvier.

Après une baisse marquée depuis mi-2022 dans le sillage du durcissement des politiques monétaires, le marché du bâtiment et les permis de construire se sont stabilisés en 2025, a rappelé le groupe suisse, qui s'attend à ce que la croissance en 2026 vienne plutôt du segment de la rénovation.

Le groupe avait déjà publié son chiffre d'affaires annuel en janvier, en hausse de 2,5 % par rapport à l'année précédente, à 3,16 milliards de francs suisses (3,5 milliards d'euros). 

Un bénéfice net en-deçà de certaines projections

 

Geberit - qui fabrique des toilettes, vasques de salle de bain et systèmes de canalisation - a dévoilé un bénéfice net de 598 millions de francs en 2025, soit une hausse de 0,1 % par rapport à 2024. Mais sa progression a été freinée par des frais liés à la fermeture d'une usine en Allemagne.

Les performances de Geberit se situent en-deçà des prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui l'attendaient en moyenne à 604,6 millions de francs.

Les résultats de Geberit sont très suivis par les analystes financiers pour prendre le pouls du bâtiment en Europe, puisque le groupe équipe aussi bien des résidences individuelles que des bâtiments publics comme des stades, musées, écoles ou bibliothèques. Il réalise près de 89 % de son chiffre d'affaires à l'échelle européenne.

Avec AFP

