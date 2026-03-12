Podcast
Le réseau CLER défend la rénovation globale auprès du gouvernement

Rénovation énergétique

Publié le 12 mars 2026 à 14h50, mis à jour le 12 mars 2026 à 16h58, par Raphaël Barrou

Alors qu'il annonçait sa participation à la réunion gouvernementale du groupe de travail sur le volet bâtiment du plan d’électrification, le réseau CLER en a profité pour demander à valoriser la rénovation globale.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

Le réseau CLER a annoncé sa participation à la première réunion gouvernementale du groupe de travail sur le volet bâtiment du plan d’électrification. Celle-ci devait avoir lieu ce jeudi 12 mars. 

L'association, qui rassemble près de 300 structures pour promouvoir l'accélération de la transition énergétique, comptait sur cette réunion pour réaffirmer son soutien à la décarbonation du secteur du bâtiment. Un point qu'elle juge « indispensable à la transition écologique ». La question du système de chauffage ne permettra pas seule, toujours selon le réseau CLER, de lutter contre la précarité énergétique. 

Le réseau CLER espère des engagements de la part des pouvoirs publics

 

« Une passoire thermique n’est pas qu’un niveau de consommation : c’est un logement dans lequel s’installent des moisissures lorsqu’il fait trop froid, et dans lequel la chaleur stagne lorsqu’il fait trop chaud », estime le réseau CLER. 

« Il est essentiel que le gouvernement ne se limite pas à l’électrification », réaffirme Damien Barbosa, porte-parole rénovation énergétique de l'association. « Une rénovation performante, combinant isolation et modernisation des systèmes de chauffage, est le seul moyen de réduire réellement la précarité énergétique et d’améliorer les conditions de vie des habitants et habitantes. »

Avant la réunion, le réseau CLER espérait ainsi que les pouvoirs publics maintiennent une ambition forte pour la rénovation globale

Les tags associés

