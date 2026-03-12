Holcim annonce un nouveau rachat d'entreprise en Colombie
Publié le 12 mars 2026 à 15h50, mis à jour le 12 mars 2026 à 17h04, par Raphaël Barrou
Le cimentier suisse Holcim a annoncé jeudi 12 mars le rachat d'activités de son concurrent mexicain Cemex en Colombie pour 485 millions de dollars (419 millions d'euros). Après le rachat du péruvien Cementos Pacasmayo, annoncé en décembre, se renforce ainsi en Amérique latine, un de ses axes de croissance.
Les activités reprises englobent une cimenterie à Caracolito, une station de broyage à Santa Rosa ainsi qu'une vingtaine de sites de béton prêt-à-l'emploi, d'agrégats, de mortiers et d'adjuvants, indique le groupe suisse dans un communiqué.
Holcim annonce sa volonté de se développer en Colombie
En 2026, ces activités en Colombie devraient générer un chiffre d'affaires estimé à environ 360 millions de dollars, précise le groupe suisse. Il en attend 30 millions de dollars de synergies de coûts à partir de la troisième année suivant l'acquisition. Sujette à approbation règlementaire, celle-ci devrait être finalisée vers la fin de l'année.
« Cette acquisition renforce la présence d'Holcim en Colombie et accélère la croissance dans cette région attrayante qu'est l'Amérique latine », a déclaré son directeur général, Miljan Gutovic, cité dans le communiqué. Le groupe est déjà présent en Colombie, mais ses ventes y sont pour l'instant relativement modestes, a réagi Mark Diethelm, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier.
Un appui sur Disensa envisagé ?
M. Diethelm estime ces ventes à moins de 200 millions de francs suisses. Mais cette acquisition va permettre Holcim de se renforcer « significativement » dans ce pays et complète bien ses activités en Amérique latine, une région en croissance pour Holcim, selon l'analyste
Il souligne que Disensa - enseigne sudaméricaine de négoce professionnel sur laquelle Holcim s'appuie - y est bien implantée. Le groupe va donc pouvoir « capitaliser » sur « ce réseau stratégique de magasins » pour croître en Colombie, selon lui.
Avec AFP
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
- Holcim
- Cimentier
- Acquisition
- Amérique du sud
- Colombie
- Afficher plus
Recyclage des matériaux : Holcim annonce trois acquisitions
Afin de renforcer son réseau de recyclage de matériaux, Holcim a annoncé trois rachats. L’un d’entre eux fera grandir son maillage en France.
COHB Industrie devient COHB et accélère son développement avec l’acquisition de Plasticom et Cofra
COHB Industrie, acteur reconnu pour son expertise dans les solutions de traitement des ponts thermiques, avec sa technologie exclusive Slabe, annonce aujourd’hui une évolution majeure de son identité et...
Recygénie, la construction du tout premier immeuble au monde en béton 100% recyclé !
Seqens et Holcim ont uni leurs forces pour créer le premier immeuble entièrement en béton recyclé, assurant une construction durable et une étanchéité fiable grâce aux solutions de Siplast.
Le groupe Holcim annonce avoir finalisé l'acquisition du français Alkern
Le groupe suisse Holcim a annoncé mardi 6 janvier l'acquisition de l'entreprise française Alkern, qui réalise 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il s'agit du troisième rachat majeur pour le cimentier...