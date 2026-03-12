Holcim annonce un nouveau rachat d'entreprise en Colombie

Holcim poursuit sa stratégie d'implantation locale en Amérique du Sud avec le rachat des activités de son concurrent Cemex en Colombie.

Le cimentier suisse Holcim a annoncé jeudi 12 mars le rachat d'activités de son concurrent mexicain Cemex en Colombie pour 485 millions de dollars (419 millions d'euros). Après le rachat du péruvien Cementos Pacasmayo, annoncé en décembre, se renforce ainsi en Amérique latine, un de ses axes de croissance.

Les activités reprises englobent une cimenterie à Caracolito, une station de broyage à Santa Rosa ainsi qu'une vingtaine de sites de béton prêt-à-l'emploi, d'agrégats, de mortiers et d'adjuvants, indique le groupe suisse dans un communiqué.

Holcim annonce sa volonté de se développer en Colombie

En 2026, ces activités en Colombie devraient générer un chiffre d'affaires estimé à environ 360 millions de dollars, précise le groupe suisse. Il en attend 30 millions de dollars de synergies de coûts à partir de la troisième année suivant l'acquisition. Sujette à approbation règlementaire, celle-ci devrait être finalisée vers la fin de l'année.

« Cette acquisition renforce la présence d'Holcim en Colombie et accélère la croissance dans cette région attrayante qu'est l'Amérique latine », a déclaré son directeur général, Miljan Gutovic, cité dans le communiqué. Le groupe est déjà présent en Colombie, mais ses ventes y sont pour l'instant relativement modestes, a réagi Mark Diethelm, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier.

Un appui sur Disensa envisagé ?

M. Diethelm estime ces ventes à moins de 200 millions de francs suisses. Mais cette acquisition va permettre Holcim de se renforcer « significativement » dans ce pays et complète bien ses activités en Amérique latine, une région en croissance pour Holcim, selon l'analyste

Il souligne que Disensa - enseigne sudaméricaine de négoce professionnel sur laquelle Holcim s'appuie - y est bien implantée. Le groupe va donc pouvoir « capitaliser » sur « ce réseau stratégique de magasins » pour croître en Colombie, selon lui.

Avec AFP