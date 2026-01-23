Softica lance MOV-e®, la porte automatique à écran LED transparent

Cette innovation brevetée, basée sur le modèle robuste et fiable de la porte automatique Softica Optima 150, offre une qualité d'affichage exceptionnelle. Contrairement aux solutions existantes, MOV-e® permet la diffusion de contenus multimédias (vidéos, textes, images) personnalisables et ininterrompus, même lorsque la porte est en mouvement.

Avec près de 100 000 LEDs et une transparence de plus de 80%, l'écran de MOV-e® garantit une résolution et une luminosité remarquables, assurant une visibilité optimale même en plein soleil. Son design élégant et épuré, avec une épaisseur totale de seulement 8mm grâce à son verre feuilleté ultra-résistant, s'intègre harmonieusement dans tout environnement.

MOV-e® représente une alternative élégante et moderne aux affiches statiques traditionnelles, transformant les entrées en véritables vitrines numériques. Cette solution publicitaire et promotionnelle idéale capte instantanément l'attention, permettant aux commerces et aux entreprises de communiquer des messages percutants, de promouvoir des produits ou de créer une atmosphère accueillante qui invite à entrer.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de présenter MOV-e® au marché, » déclare Yannick BOCQUET, président de Softica. « C'est plus qu'une simple porte ; c'est un nouveau mode de communication qui ouvre des possibilités illimitées pour l'engagement client. Grâce à l'excellence de notre savoir-faire français et à l'innovation brevetée de MOV-e®, nous offrons une solution qui allie la fiabilité de nos portes automatiques à l'impact visuel d'un support de communication ultra-moderne et hyper design. »

→ Caractéristiques Clés de la porte automatique MOV-e® :

: première porte automatique avec écran LED intégré dans le vantail mobile. Conception et fabrication françaises : basée sur le mécanisme Optima 150 de Softica, conçu et fabriqué en France, reconnu pour sa fiabilité et sa conformité aux normes européennes CE et EN 16005 .

: verre feuilleté de 8mm d'épaisseur pour une résistance optimale aux chocs et un design épuré. Pilotage avancé : équipée du moteur Brushless ultra-puissant et silencieux de la gamme Optima 150, la porte permet une gestion du contenu via un logiciel dédié. Les réglages et l'entretien sont facilités par une interface intuitive, avec la possibilité de gestion à distance via la solution connectée Softica.

: Formats portrait 9/16ème optimisés pour des vidéos percutantes, avec un fort impact visuel. Optimisation du retour sur investissement : Options de location flexibles, comprenant la porte, l'écran, la maintenance et la gestion de contenu vidéo.

MOV-e® est conçu pour des applications variées, des boutiques de luxe aux centres commerciaux, en passant par les hôtels, les espaces événementiels et les bâtiments d'entreprise, offrant à chacun une solution innovante pour se démarquer.

MOV-e® sera prochainement disponible à la vente, et à la location. Des offres clés en main incluant des contrats de maintenance et des services de gestion de contenu vidéo sont proposées pour une intégration et une exploitation simplifiées.

