Nouvelle gammes ragréages pour sols intérieurs et extérieurs

Dans une volonté constante d’amélioration et d’écoute du marché, nous avons repensé en profondeur notre gamme de ragréages. L’objectif de cette refonte est clair : centrer notre offre sur les besoins réels de nos clients, tout en proposant une gamme simplifiée, cohérente et polyvalente, capable de couvrir l’essentiel des usages sur chantier. Cette nouvelle gamme se distingue par sa structure claire, sa facilité de choix et sa performance adaptée aux applications courantes, qu’il s’agisse de chantiers neufs ou de rénovation. L’ensemble de la nouvelle gamme est certifiée QB, garantissant ainsi le respect des normes les plus exigeantes. Weber répond à tous vos besoins pour vos sols intérieurs et extérieurs et vous permet de gagner en rapidité et facilité d’application.

Gamme ragréage

weberniv primo : Ragréage P3 autolissant des sols intérieurs spécial grands chantiers

Autolissant

Spécial grands chantiers

Supports neufs et anciens

weberniv for : Ragréage P3 autolissant fibré polyvalent

Fibré : idéal support bois

autolissant : grande facilité d'utilisation

Supports neufs et anciens

Recouvrable par un carrelage après 3-4 heures

weberniv lex 2 : Ragréage coloré spécial extérieur

Peut rester nu, à l'extérieur

Disponible en 2 couleurs

Fibré pour une meilleure résistance

Permet de réaliser des formes de pente avec ajout de sable

Circulable après seulement 2 heures

weberniv poly (nouveau ) : Ragréage polyvalent P4S pour sols intérieurs et extérieurs

Neuf et rénovation

Intérieur / Extérieur

Recouvrable par un carrelage après 24 heures

weberniv dur+ (nouveau) : Ragréage fibré P4SR très forte épaisseur tous locaux et tous supports

Tous locaux et tous supports

Recouvrable par un carrelage après 2 heures

Fibre de verre = résistance renforcée

Intérieur / Extérieur

