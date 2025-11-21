Nouvelle gammes ragréages pour sols intérieurs et extérieurs
Publié le 21 novembre 2025
Dans une volonté constante d’amélioration et d’écoute du marché, nous avons repensé en profondeur notre gamme de ragréages. L’objectif de cette refonte est clair : centrer notre offre sur les besoins réels de nos clients, tout en proposant une gamme simplifiée, cohérente et polyvalente, capable de couvrir l’essentiel des usages sur chantier. Cette nouvelle gamme se distingue par sa structure claire, sa facilité de choix et sa performance adaptée aux applications courantes, qu’il s’agisse de chantiers neufs ou de rénovation. L’ensemble de la nouvelle gamme est certifiée QB, garantissant ainsi le respect des normes les plus exigeantes. Weber répond à tous vos besoins pour vos sols intérieurs et extérieurs et vous permet de gagner en rapidité et facilité d’application.
Gamme ragréage
weberniv primo : Ragréage P3 autolissant des sols intérieurs spécial grands chantiers
- Autolissant
- Spécial grands chantiers
- Supports neufs et anciens
weberniv for : Ragréage P3 autolissant fibré polyvalent
- Fibré : idéal support bois
- autolissant : grande facilité d'utilisation
- Supports neufs et anciens
- Recouvrable par un carrelage après 3-4 heures
weberniv lex 2 : Ragréage coloré spécial extérieur
- Peut rester nu, à l'extérieur
- Disponible en 2 couleurs
- Fibré pour une meilleure résistance
- Permet de réaliser des formes de pente avec ajout de sable
- Circulable après seulement 2 heures
weberniv poly (nouveau ) : Ragréage polyvalent P4S pour sols intérieurs et extérieurs
- Neuf et rénovation
- Intérieur / Extérieur
- Recouvrable par un carrelage après 24 heures
weberniv dur+ (nouveau) : Ragréage fibré P4SR très forte épaisseur tous locaux et tous supports
- Tous locaux et tous supports
- Recouvrable par un carrelage après 2 heures
- Fibre de verre = résistance renforcée
- Intérieur / Extérieur
