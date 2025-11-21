Succès confirmé pour la 18ème édition d’ARCHITECT@WORK Paris

ARCHITECT@WORK PARIS 2025 a accueilli plus de 6.800 visiteurs, soit une hausse de 10 % par rapport à l’an dernier. Dédié aux architectes, designers, maîtres d’ouvrage et bureaux d’études, l’événement a une fois encore confirmé son statut de rendez-vous incontournable de l’innovation architecturale et du design.

Le thème de cette édition "SOURCES ET RE-SOURCES" a suscité un vif intérêt et attiré un grand nombre de prescripteurs, venus s’inspirer des réflexions et échanges autour de la création durable, du réemploi et des nouvelles approches de conception.

La scénographie élégante et intimiste de l’évènement a, une fois de plus, conféré une dimension unique à l'expérience des visiteurs. Les espaces de présentation, aménagés comme de véritables galeries, mettaient en lumière chacun des produits sélectionnés par un comité technique. Les visiteurs ont pu parcourir ces espaces, favorisant des rencontres directes et enrichissantes avec les 260 industriels présents.

Le thème 2026 « SOURCES ET RE-SOURCES » était notamment développé via un programme de conférences, avec la participation des architectes et spécialistes suivants :

Christophe Aubertin - Collectif Studio Lada

Timur Ersen - Atelier Kara

Dominique Gauzin-Müller - Mouvement pour une Frugalité heureuse et créative

Carte Blanche Archinov à l’Atelier Pierre Thibault

Yann Legouis - Sapiens Architectes

Franck Durand et Sothida Long - OEUVRER et Caroline Noulette - LBBA Architecture

Justine Rouger : Responsable équipe Innovation, Pôle Aménagement des espaces de vie, FCBA

Sans oublier les tables rondes organisées par Architectures À Vivre, L’Ameublement français et FIBOIS France.

Vous souhaitez retrouver ou découvrir ces interventions ? Visionnez-les en replay via la plateforme A@W Digital Paris 2025 !

Cette édition a accueilli la remise de différents prix : les Prix des Maisons à Vivre organisés par le magazine Architectures A Vivre et, pour la première fois, le Prix National de la Construction Bois organisé par FIBOIS France. Des distinctions ont permis de mettre en avant des réalisations particulièrement remarquables.

ARCHITECT@WORK PARIS a également présenté une sélection exceptionnelle d'expositions.

Matières solidaires – Innovations responsables et engagées . Présentation de matériaux, procédés et systèmes innovants développés dans une logique d’économie sociale et solidaire : réemploi, recyclage, inclusion, mutualisation…

. Présentation de matériaux, procédés et systèmes innovants développés dans une logique d’économie sociale et solidaire : réemploi, recyclage, inclusion, mutualisation… MATERIA architectures . L’exposition mettait en avant 40 architectures en terre, pierre et fibres végétales, alliant esthétique, performance et impact.

. L’exposition mettait en avant 40 architectures en terre, pierre et fibres végétales, alliant esthétique, performance et impact. Ateliers pratiques terre et paille . ARCHITECT@WORK PARIS 2025 proposait des ateliers pratiques liés à l’exposition MATERIA architectures et à la table ronde sur les ressources locales. Une initiative animée par le Collectif francilien de la terre crue et le Collect’IF Paille.

. ARCHITECT@WORK PARIS 2025 proposait des ateliers pratiques liés à l’exposition MATERIA architectures et à la table ronde sur les ressources locales. Une initiative animée par le Collectif francilien de la terre crue et le Collect’IF Paille. L’installation temporaire artistique de Raffaële Salvoldi réalisée à l’aide de non moins 30.000 kaplas a ajouté une dimension unique et exceptionnelle à l'événement en faisant le lien entre l’art et l’architecture.

ARCHITECT@WORK PARIS 2025 était organisé avec la collaboration de :

Prochaines éditions programmées en France :

ARCHITECT@WORK BORDEAUX | Parc des Expositions - 27 & 28 novembre 2025

ARCHITECT@WORK LYON | Parc des Expositions - 10 & 11 juin 2026

ARCHITECT@WORK PARIS | La Grande Halle de La Villette - 21 & 22 octobre 2026

ARCHITECT@WORK NANTES | Parc des Expositions - 19 & 20 novembre 2026

Pour en savoir plus exit_to_app