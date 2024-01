Valobat, déjà reconnu pour son rôle dans la gestion des Produits et Matériaux de Construction Bâtiment (PMCB), franchit une nouvelle étape, en obtenant les agréments pour les Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA) et les Articles de Bricolage et de Jardin (ABJ). L'éco-organisme renforce ainsi son spectre d'intervention et renforce son offre de services.

En tant qu'unique éco-organisme couvrant l'ensemble des catégories de produits et de matériaux du bâtiment ainsi que tous les canaux de collecte, Valobat se positionne désormais sur toutes les catégories de produits et matériaux du bâtiment, ainsi que sur tous les canaux de collecte. Cette nouvelle acquisition d'agrément avec les Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA) et les Articles de Bricolage et de Jardin (ABJ), vient enrichir sa gamme de services, visant à simplifier la vie des producteurs et détenteurs de déchets concernés par ces différentes Responsabilités Élargies du Producteur (REP). Une campagne nationale d'adhésion Dans le cadre de cette évolution, Valobat lance une campagne nationale d'adhésion. Les pré-adhérents ayant manifesté leur intérêt au cours des derniers mois, ainsi que tous les acteurs du marché souhaitant rejoindre cette initiative, peuvent désormais adhérer en quelques clics sur le site valobat.fr. Fort d'un réseau de partenaires dédiés à la reprise, à la collecte et au traitement, Valobat entend étendre les bénéfices de son infrastructure déjà développée pour la filière PMCB aux filières DEA et ABJ. Cette collaboration étroite avec d'autres éco-organismes ces derniers mois garantit la continuité des services dès le 2 janvier 2024. À ce jour, 18 collectivités locales, représentant 125 déchetteries publiques, basculent sous la responsabilité de Valobat, renforçant ainsi son empreinte territoriale et son impact dans la gestion des déchets. Sur le plan de la gouvernance, Valobat a initié la création de deux nouveaux comités de secteurs dédiés, dirigés par les actionnaires concernés. L'Association Française des Industries de la Salle de Bains (AFISB), récemment arrivée dans le cercle des partenaires de l'éco-organisme, participe à cette démarche. Marie Gérald Photo de Une : AdobeStock