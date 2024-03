Économie circulaire : Rockfon mise sur le recyclage

Le 19 mars, Rockfon (marque du groupe Rockwool), présentait sa stratégie de développement, et notamment de développement durable à horizon 2030. Parmi ses initiatives, le spécialiste des solutions d’isolation en laine de roche mise sur son service de recyclage « Rockcycle », qui a permis de recycler 150 tonnes de laine de roche en 2023.

Spécialisée dans la fabrication de solutions d’isolation en laine de roche (dalles, plafonds modulaires et monolithiques, baffles, panneaux muraux, ou encore îlots), la marque Rockon dispose d’une usine située en Auvergne. 80 % des dalles Rockfon sont notamment fabriquées dans cette usine française, les 20 % restants étant conçues aux Pays-Bas et en Pologne.

Les produits Rockon s’adressent au non résidentiel, que ce soit les bureaux, les écoles, les établissements de santé, les commerces, les loisirs, ou encore l’industrie. Ils présentent notamment l’avantage d’absorber les sons, de bien réagir face au feu, et d’être faciles à entretenir.

Ces produits sont principalement conçus en laine de roche, elle-même fabriquée à partir de basalte – une roche volcanique abondamment disponible. Selon Alison Voisinet, responsable marketing et communication chez Rockfon, un seul m3 de basalte permettrait de créer 8 terrains de tennis.

Favoriser les circuits-courts et le recyclage de la laine de roche

Pour favoriser les circuits-courts et ainsi réduire les émissions de CO2, les usines Rockfon sont implantées à moins de 100 kilomètres des carrières d’où est extrait le basalte.

La laine de roche présente par ailleurs l’avantage d’être recyclable à l’infini. La marque Rockfon s’est donc inspirée du service « Rockcycle », lancé il y a 12 ans par le groupe Rockwool, pour créer son propre service de recyclage. Ce dernier récupère et recycle les chutes de production et produits en fin de vie (y compris de marques concurrentes) pour les réintégrer dans sa production.

Pour cela, Rockfon s’appuie sur les réseaux de distribution, tels que SFIC ou Chausson, et demande simplement à ce que ces déchets soient préalablement triés.

En 2023, Rockcycle a ainsi permis de recycler 150 tonnes de laine de roche, 270 big bag de chutes, et 395 palettes.

Grâce au recyclage, les dalles et panneaux Rockfon intègrent désormais jusqu’à 64 % de matière recyclée.

Pour réduire encore ses émissions de gaz à effet de serre, le fabricant utilise un four électrique pour sa production, afin d’éviter le recours au charbon.

Résultat, ses produits acoustiques émettent entre 2 et 10 kg de CO2 par m2, contre 11 à 20 kg CO2/m2 pour la moyenne du marché, selon le fabricant.

« Nous plaçons le développement durable au cœur de notre R&D. C’est pourquoi, grâce à notre méthode de fabrication en boucle fermée et notre service de recyclage intégré, nous limitons l’extraction de notre matière première naturelle : le basalte. Aussi, nous réduisons constamment notre empreinte carbone à l’échelle européenne pour prendre soin de notre planète et des futures générations », explique Alison Voisinet.

Une stratégie de développement durable à horizon 20230

Lors de la conférence de presse, Kasper Vibæk, sustainability & public affairs manager de Rockfon, a également présenté la stratégie de développement durable à horizon 2030. Rockfon prévoit notamment de réduire de 50 % l’impact du cycle de vie de ses produits.

Pour cela, le fabricant mise sur trois piliers pour les produits : la circularité, la santé-sécurité, et la transparence des données. Il peut d’ores et déjà se vanter d’avoir plus de 45 fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) sur la base INIES.

« Avec les évolutions règlementaires européennes et le changement climatique, la prise en compte du développement durable est obligatoire dans notre stratégie RSE. Nous avons à cœur de proposer à nos clients des solutions de réemploi et de recyclage à faibles émissions de CO2 et zéro déchet pour tous nos produits », conclut Kasper Vibæk.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©Rockfon