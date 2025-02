BatiDéchets veut simplifier la reprise des déchets de chantiers

Avec BatiDéchets, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) propose un outil numérique permettant d'identifier facilement les points de collecte et les éco-organismes concernés.

Face à la complexité de la gestion des déchets de chantiers, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) a lancé BatiDéchets , un nouvel outil destiné aux professionnels du secteur.

L'objectif : faciliter l'identification des solutions de reprise sans frais pour les déchets de chantiers pertinents des filières de Responsabilité Élargie des Producteurs (REP).

Un accès simplifié aux solutions de collecte

Disponible sur batidechets.ffbatiment.fr , cette plateforme permet aux artisans et entrepreneurs d'identifier en quelques clics les options disponibles en fonction du type de déchet et du mode de collecte choisi (dépôt en point de collecte, collecte sur chantiers ou en entreprise).

BatiDéchets couvre une large gamme de déchets triés, comprenant :

les matériaux de construction (bois, métaux, plastiques, plâtre, menuiseries vitrées, laines minérales…),

les équipements électriques et électroniques (lampes, panneaux photovoltaïques…),

les produits chimiques (peintures, vernis, colles, solvants…),

l'outillage du peintre (brosses, couteaux, bacs…),

les éléments d'ameublement (placards, cuisines, comptoirs…).

Un système à revoir

Si cette initiative représente un pas en avant vers une meilleure gestion des déchets du BTP, Olivier Salleron, président de la FFB, rappelle que la complexité des filières REP reste un frein majeur .

« Les artisans et entrepreneurs sont perdus dans les méandres des REP et connaissent mal les solutions existantes », explique-t-il. Il appelle ainsi à une refonte profonde du système pour garantir une gestion efficace et accessible à tous.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock