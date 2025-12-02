Rénovation énergétique et valeur immobilière : combien ça rapporte vraiment ?

Rénover pour améliorer la performance énergétique devient essentiel : découvrez si un meilleur DPE augmente la valeur d’un bien et quels travaux sont les plus rentables.

Les logements rénovés énergétiquement se vendent-ils plus cher ?

La réponse est oui… mais avec des nuances. Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles obligations en matière de performance énergétique, les acheteurs sont de plus en plus attentifs au DPE d’un bien. Selon une étude des Notaires de France, un logement classé A ou B peut se vendre jusqu’à 20 % plus cher qu’un bien classé F ou G, à surface et localisation équivalentes.

« Nous constatons un écart de prix croissant entre les logements bien notés et ceux considérés comme des passoires énergétiques. Certains propriétaires doivent revoir leur prix à la baisse s’ils ne veulent pas se retrouver avec un bien invendable », explique Sophie Martin, agent immobilier à Lyon.

Dans certaines zones tendues comme Paris ou Bordeaux, l’impact est moins marqué, car la demande reste forte. En revanche, dans des secteurs où l’offre est plus abondante, un mauvais DPE peut être un vrai frein à la vente.

DPE et valeur immobilière : quel impact en 2025 ?

L’année 2025 marque un tournant : les logements classés G ne pourront plus être mis en location, et la réglementation pourrait encore se durcir dans les années à venir. Conséquence : les propriétaires anticipent et rénovent pour éviter la décote.

Les acheteurs, de leur côté, intègrent désormais le coût des travaux énergétiques dans leur budget. Une maison mal isolée peut perdre jusqu’à 15 % de sa valeur par rapport à une maison rénovée dans le même quartier.

Selon François Dupont, investisseur immobilier : « Je privilégie désormais les biens classés D ou mieux. Les logements énergivores deviennent des pièges à travaux, et les banques sont plus frileuses pour accorder des crédits dessus. »

Quels travaux offrent le meilleur retour sur investissement ?

Tous les travaux ne se valent pas en termes de rentabilité. Selon une étude de l’Ademe, voici les rénovations les plus intéressantes en fonction du rapport coût/bénéfice :

Travaux Coût moyen Économie d'énergie Valorisation immobilière Isolation des combles 20 à 60 € / m² 20 à 30 % +5 à 10 % Remplacement des fenêtres 400 à 800 € / fenêtre 10 à 15 % +3 à 8 % Isolation des murs par l'extérieur 100 à 200 € / m² 20 à 25 % +10 à 15 % Pompe à chaleur 8 000 à 15 000 € 40 à 60 % +5 à 12 %

L’isolation thermique reste le levier le plus rentable, tant en termes de confort que de revalorisation du bien. En revanche, des travaux plus coûteux comme l’installation de panneaux solaires ont un retour sur investissement plus long.

Comparaison des prix avant/après rénovation énergétique

Voici quelques cas concrets de biens vendus avant et après rénovation énergétique :

Type de bien Localisation DPE avant travaux Prix avant travaux Travaux réalisés DPE après travaux Prix après travaux Valorisation (%) Appartement 60 m² Nantes F 175 000 € Isolation des murs, changement des fenêtres, nouvelle chaudière C 210 000 € +20 % Maison 120 m² Région parisienne G 350 000 € Isolation extérieure, pompe à chaleur, double vitrage B 415 000 € +18,5 % Studio 30 m² Lyon E 140 000 € Remplacement des fenêtres, isolation des combles C 160 000 € +14,3 % Maison 90 m² Bordeaux F 280 000 € Isolation des murs, nouvelle chaudière, VMC C 320 000 € +14,3 % Appartement 80 m² Marseille G 220 000 € Isolation intérieure, chauffage performant D 250 000 € +13,6 %

Ces chiffres montrent que l'amélioration du DPE entraîne une revalorisation significative des biens, avec des gains allant de +13 % à +20 % selon la nature des travaux et la localisation du bien.

Témoignages d’agents immobiliers et d’investisseurs

« Un bon DPE est devenu un critère clé pour les acheteurs. Ceux qui négligent la rénovation doivent s’attendre à négocier leur prix à la baisse », explique Marc Lévy, agent immobilier à Toulouse.

« Je conseille toujours aux vendeurs d’améliorer au moins l’isolation ou le chauffage. Cela évite que le bien reste trop longtemps sur le marché », ajoute Marie Fontaine, experte en estimation immobilière.

« En tant qu’investisseur, j’achète souvent des biens mal classés pour les rénover et les revendre avec une plus-value. Aujourd’hui, c’est quasiment une stratégie obligatoire », confirme Antoine, investisseur à Lille.

Conclusion : un investissement incontournable ?

Si la rénovation énergétique représente un coût important, elle est désormais difficile à ignorer pour les propriétaires. Un bon DPE permet de vendre plus vite et plus cher, tandis qu’un mauvais classement peut devenir un vrai handicap.

Que tu sois propriétaire occupant ou investisseur, la question n’est plus “dois-je rénover ?” mais plutôt “comment optimiser mon investissement ?”

→ Découvrez tous nos articles liés à la Rénovation dans notre dossier spécial

Par Camille Decambu