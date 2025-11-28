CEE : OSCAR dresse le bilan de quatre ans d’accompagnement des artisans

Le programme OSCAR fait le bilan de quatre ans d’actions, avec 4 200 RAR formés et plus de 35 000 artisans accompagnés dans leur démarches CEE.

Quatre ans après son lancement, le programme OSCAR a présenté le bilan des actions menées devant les partenaires du programme réunis à Paris le mercredi 26 novembre. Avec près de 4 200 Référents d’Aide à la Rénovation Référents Aide à la Rénovation (RAR) formés, 83 ressources et outils gratuits mis à disposition, et plus de 35 000 artisans accompagnés dans la mobilisation des aides, l’initiative affiche des résultats significatifs.

En 2022, dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), le programme OSCAR est créé pour « faciliter la compréhension des aides financières publiques et privées, par les artisans et entreprises de la rénovation énergétique, leur en faciliter l’accès, l’appropriation, l’intégration dans leur offre et ainsi, l’utilisation », rappelle le communiqué de presse diffusé par l’Association technique énergie environnement (ATEE), qui porte le programme.

Le programme OSCAR s’est articulé autour de deux axes majeurs : la formation de Référents Aide à la Rénovation au sein des distributeurs, fédérations, organisations professionnelles et du réseau de conseillers France Rénov’ et la diffusion de ces compétences sur le terrain, les RAR transmettant leurs connaissances aux artisans et entreprises engagés dans la rénovation énergétique.

Le programme s’est rapidement distingué par trois caractéristiques. D’abord, sa dimension collaborative : porté par l’ATEE aux côtés du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, de l’ADEME, de l’ANAH, de la CAPEB, de la FFB et des fédérations de distributeurs (FDMC, Coédis), OSCAR réunit des acteurs aux missions et cultures très différentes autour d’un objectif commun. Ensuite, son ancrage sur le terrain, grâce aux Référents Aide à la Rénovation, interlocuteurs de proximité, « au plus près des réalités et besoins des professionnels ». Enfin, la diversité de ses outils pédagogiques, pensés comme des solutions clés en main, adaptées aux pratiques et attentes du secteur.

Des formations et des outils gratuits

Quatre ans après sa création, les acteurs du programme OSCAR se félicitent d’un bilan marqué par la mise en œuvre d’actions concrètes. Il s’appuie aujourd’hui sur un réseau de 4 190 Référents Aide à la Rénovation (RAR), formés et déployés sur l’ensemble du territoire pour « informer et accompagner les professionnels du bâtiment dans leurs démarches liées aux aides à la rénovation ». Ces référents ont réalisé plus de 3 815 actions de sensibilisation et assuré 502 journées de formation, ce qui a permis de toucher près de 35 600 artisans et entreprises.

Au total, 83 ressources et outils gratuits ont été développés à destination des professionnels. Selon ACTEE, deux d’entre eux sont particulièrement mobilisés par les Référents Aide à la Rénovation (RAR) :

– la base de données des produits éligibles aux CEE, qui rassemble à ce jour près de 12 000 références et vise à réduire les délais de traitement administratif.

– l’annuaire interactif des aides à la rénovation, qui recense plus de 3 000 dispositifs nationaux et locaux ainsi que leurs critères d’éligibilité, avec pour objectif de centraliser l’information disponible.

Le programme OSCAR a également expérimenté un accompagnement de proximité, intitulé « Accompagnateur Pro », mené avec la CAPEB et la FFB. Ce dispositif proposait un suivi opérationnel pas à pas assuré par les RAR, afin d’aider les artisans et entreprises à réaliser leurs premières demandes de CEE, depuis la constitution des dossiers jusqu’à leur dépôt. Conçu comme une étape vers une utilisation autonome des aides, il a permis la validation de plus de 900 dossiers et a contribué à améliorer la qualité comme les délais de traitement.

Vers un renouvellement du programme OSCAR ?

Alors que le programme approche de son échéance actuelle, fixée au 31 décembre 2025, la question de sa prolongation se pose. ACTEE assure que « le bilan plus que positif du programme OSCAR témoigne de la large adhésion du secteur » et affiche sa volonté de le faire perdurer.

Selon le communiqué de presse diffusé par l’ATEE, la filière – notamment à travers les fédérations professionnelles – a également exprimé son souhait de voir le programme OSCAR reconduit. Cette demande vise à « renforcer les outils existants, soutenir la montée en puissance du réseau des RAR et consolider durablement le dispositif existant. »

Dans cette perspective, la poursuite du programme permettrait de « continuer à contribuer à la simplification du dispositif des CEE, à la lutte contre la fraude et à répondre aux besoins concrets des artisans ». Les discussions sont actuellement en cours et un arbitrage est attendu dans les prochaines semaines.

Par Nils Buchsbaum