La charte d'engagement d'adaptation du secteur immobilier au changement climatique a été lancée lundi 13 octobre par l’Observatoire de l’Immobilier Durable et le Plan Bâtiment Durable. Le texte prévoit notamment un accompagnement dans l'évaluation des risques climatiques sur leurs actifs.

Annoncée à l'occasion d'une conférence en juin, la charte d'engagement à l'adaptation du secteur immobilier au changement climatique a déjà convaincu 18 sociétés.

Les directeurs de ces sociétés (BNP Paribas Real Estate, Bouygues Immobilier, Caisse des Dépôts, CBRE France, Groupe CDC Habitat, Covea Immobilier, Esset PM, GA Smart Building, Icade, In’Li, La Poste Immobilier, Nexity, Ofi Invest Real Estate, Perial, SFL, Société de la Tour Eiffel, SwissLife AM, Tikehau Capital) ont ainsi signé la charte dès la soirée de lancement organisée le 13 octobre à la Fondation Palladio.

Fournir un cadre face aux aléas climatiques

Lors de cette soirée, les organisateurs, qui sont à l'initiative du texte, Juliette Lefébure, directrice générale de l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID) et Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable ont insisté sur l'urgence de la mise en place d'une telle charte. Elle permet, selon eux, de fournir au secteur immobilier un cadre d’action commun, structuré et mesurable face à l’intensification des vagues de chaleur, inondations et autres aléas climatiques.

Les sociétés se sont notamment engagées à adapter leurs propres bureaux, à intégrer les enjeux climatiques dans leurs pratiques internes ou encore analyser les risques climatiques d'ici 2050 pour identifier les besoins d'adaptations d'actifs vulnérables. Elles seront évaluées par un dispositif de suivi sectoriel, dont les résultats seront partagés à l'occasion de rencontres annuelles.

« Prendre, collectivement, les mesures nécessaires »

« Ce lancement marque un tournant pour la filière et montre que l’adaptation est désormais intégrée au plus haut niveau de décision », a souligné Mme Lefébure, avant d'ajouter : « La communauté de signataires réunit des acteurs aux profils très variés – investisseurs, promoteurs, exploitants, assureurs, acteurs publics. Cette diversité fait la force de la démarche : chacun apporte sa vision, son expertise, et contribue à un socle commun d’actions. Cette charte va permettre d’aiguiller l’ensemble de la filière pour prendre, collectivement, les mesures nécessaires face à cet enjeu majeur ».

L'OID a fait savoir que les entreprises intéressées par la charte pouvaient rejoindre la communauté des signataires en contactant l'association.

Par Raphaël Barrou