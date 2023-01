Travaux de rénovation énergétique : Sonergia embarque les propriétaires avec Bail-Rénov'

Bien que de nombreuses actions soient entreprises depuis des années pour rénover le parc locatif privé énergivore, beaucoup de propriétaires sont encore réticents à l’idée de se lancer dans un parcours de travaux. Le programme Bail-Rénov', financé par le dispositif des CEE, a pour ambition de sensibiliser et conseiller les propriétaires dans cette démarche de rénovation énergétique. Un programme d’une durée de trois ans, détaillé par Nicolas Rousseau, chargé de mission et de développement local chez Sonergia.

Bail-Rénov' est un programme d’accompagnement ?

Nicolas Rousseau : Bail-Rénov se positionne en amont et en aval de l’accompagnement proposé par MonAccompagnateurRénov.’ Il a pour objectif de repérer les besoins des propriétaires de logements locatifs privés en matière de rénovation énergétique, et de les sensibiliser à la mise en place d’un parcours de rénovation en lien avec le dispositif France Rénov’.

En complément des actions en direction du propriétaire, nous travaillerons avec le locataire pour optimiser et faciliter le parcours de travaux, et nous lui proposerons un suivi et des conseils, en partie digitaux, pour bien prendre en main le logement réhabilité et optimiser les gains énergétiques

Quelles sont les actions concrètes que vous allez mettre en place pour les lauréats de l’appel à programme CEE ?

Nicolas Rousseau : L’engagement de ces huit acteurs est une force pour agir sur ce segment du parc locatif privé. Au sein de ce collectif, les principaux acteurs qui « parlent » aux propriétaires bailleurs privés sont présents : l’UNPI, SOLIHA, Habitat & HUMANISME et l’ANIL, ainsi que les réseaux de gestionnaires de biens, comme l’UNIS et Nexity, qui nous soutiennent.

À côté de ces équipes de proximité, Énergies Demain, Casbâ, Sonergia et le CSTB s’engagent en proposant notamment leurs expertises pour participer à la conception des actions : contenus pédagogiques, outil pour visualiser les besoins du logement et proposer une 1ère scénarisation des travaux, carnet d’information du logement, suivi des consommations post travaux et expérimentations de process innovants pour vérifier et garantir la performance des travaux.

Cet engagement collectif va nous permettre de sensibiliser plus de 85 000 propriétaires et locataires avant l’application des premières normes de décence énergétique (interdiction de louer un logement liée à une consommation énergétique excessive – DPE classé en étiquette G et F).

Vous dites qu’avec Bail-Rénov’ vous allez proposer des services « gagnant-gagnant », c'est-à-dire ?

Nicolas Rousseau : À l’instar de Gaëtan Brisepierre, sociologue, nous considérons qu’il faut sortir de l’approche classique mettant en miroir un locataire « passif » et un propriétaire à la seule recherche du profit. Les propriétaires bailleurs peuvent développer un rôle sociétal et environnemental, les locataires jouer un rôle dynamique. Tous deux peuvent devenir acteurs de la rénovation énergétique.

C’est pourquoi nous allons proposer à ces deux publics des services « gagnant-gagnant » afin qu’ils puissent engager ensemble un parcours de travaux partagés. Pour atteindre cet objectif, nous leur proposerons des ateliers de sensibilisation, des conseils individuels, une médiation travaux si besoin et un suivi post travaux.

Le dispositif MaPrimeRénov’ a récemment été épinglé pour des dysfonctionnements, devenant ainsi un frein pour les usagers qui veulent se lancer dans des travaux de rénovation énergétique. Qu’en pensez-vous ?

Nicolas Rousseau : En tant que mandataire administratif et financier MaPrimeRénov' pour l’Anah depuis 2020, nous ne pouvons que confirmer que la plateforme et les équipes ont eu besoin d’un certain temps de rodage avant de trouver désormais leur rythme de croisière. S’il reste parfois quelques difficultés d’ordre technique, elles ne sont plus la règle, et le message à faire passer aux Français est d’y aller sans crainte, et surtout de ne pas omettre de solliciter également les CEE (Certificats d’Economies d’Energie), auxquels ils ont le droit.

Si nous avions toutefois un conseil à donner, ce serait avant tout de bien choisir son artisan pour réaliser des travaux de qualité avec des matériaux adaptés.

Selon la Cour des Comptes, 2 500 logements ont été entièrement rénovés et ont changé de diagnostic de performance énergétique (DPE) en 2021. Un nombre bien en-dessous de l’objectif des 80 000 rénovations. Bail-Rénov va-t-il permettre d’accélérer ce processus ?

Nicolas Rousseau : Oui, nous allons promouvoir la réalisation d’un parcours global de travaux performants. Le premier étage de fusée Bail-Rénov' permettra d’expliquer comment quitter les classes énergétiques F ou G, les étages suivants permettront d’atteindre la classe A ou B. Munis de cette feuille de route, nous accompagnerons les propriétaires afin qu’ils se saisissent des dispositifs et aides existantes qui permettent de réaliser une rénovation globale en une ou plusieurs étapes.

En dehors de Bail-Rénov', quelles sont les actions mises en place par Sonergia pour accompagner ces travaux, parfois éprouvants ?

Nicolas Rousseau : Nous avons une certitude chez Sonergia : si le diagnostic initial n’est pas le bon, le résultat ne pourra pas être satisfaisant. Nous travaillons ainsi depuis plus de 18 mois avec le CSTB autour d’un outil visant à proposer un diagnostic robuste en ligne en s’appuyant sur les très nombreuses données publiques disponibles, et notamment la base de données Go Rénove.

Face aux nombreuses critiques formulées autour du DPE, un ménage est en droit de savoir précisément l’état de son logement, ce qui va conditionner les préconisations de travaux qui vont en découler. Comme mentionné précédemment, nous attachons aussi une importance toute particulière à la qualité des travaux, et avons décidé depuis 2021 de travailler avec moins de professionnels, mais des professionnels de qualité.

La prochaine étape serait pour nous de généraliser le suivi des consommations pour avoir l’assurance que les travaux réalisés ont bien apporté les économies escomptées. Nous passerions ainsi à termes des économies théoriques sur lesquelles sont assises les aides à la rénovation, aux économies réelles.

Propos recueillis par Marie Gérald

Photo de Une : ©Adobe Stock