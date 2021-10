Sur EquipBaie, Nice France dévoile ses nouvelles innovations

A l’occasion du salon Equipbaie-Metalexpo 2021, Nice France, référence internationale dans le secteur de l’automatisation de l’habitat, a présenté ses nouvelles innovations. Yubii Home, RolMotion & RolSolar, Next… autant de solutions connectées qui tendent à bouleverser le secteur de la domotique et de l’habitat intelligent. Présentation.

Fondé en 1993, le groupe Nice est aujourd’hui présent dans 24 pays et spécialisé dans les solutions connectées pour un habitat intelligent. En 2021, le groupe a notamment mis l'accent sur la protection solaire et la maison intelligente avec deux nouvelles Business Units.

Engagé dans une voie d’expansion de son portefeuille de produits et de plateformes connectées avec l’acquisition de Fibaro par exemple, Nice France a exprimé, à l'occasion du salon EquipBaie-Metalexpo, son désir d'associer toujours plus l'innovation technologique et le design.

Gérer l'habitat intelligent

Sa dernière innovation en date ? Yubii Home, une box domotique qui lie les protocoles de communication Nice, Fibaro et Elero. Cette dernière permet de recevoir les données de différents capteurs, de les traiter, puis d’interagir en fonction des informations collectées.

« Yubii Home permet de créer un éco-système facile à contrôler grâce aux scenarios automatisées, aux commandes vocales et au contrôle à distance », explique Franck Pichereau, président de Nice France. En effet, l’utilisateur peut désormais contrôler l’ensemble de son habitat : chauffage, climatisation, programmation d’ouverture de portail, éclairages détection de fumée. « Surveiller ces appareils électriques permet également de réduire leur consommation », précise-t-il.

Grâce à une télécommande, un téléphone ou même d’assistants vocaux tels que Alexa d’Amazon ou Siri, cette première box domotique orchestre de manière intégrée plus de 3 500 appareils communiquant via le protocole radio Z-Wave.

Une nouvelle génération de volets roulants

Elero, marque du groupe Nice, lance sa nouvelle génération de volets roulants : RolSolar, qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire, et RolMotion, une motorisation dotée d’un frein moteur électromagnétique ainsi que la technologie Soft-Soft qui la rend entièrement silencieuse.

Deux nouvelles motorisations, compatibles avec Yubii Home, permettent de contrôler l’ouverture et la fermeture de volets roulants. Tout comme les volets roulants Elero, les systèmes d’automatisation Nice permettent une gestion intelligente pour un meilleur confort. Avec Next, sa nouveauté 2022, le spécialiste de la domotique propose également des motorisations autonomes grâce à une source d’alimentation exclusivement solaire, grâce au photovoltaique.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Groupe