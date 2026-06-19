À quelques mois de son inauguration, la Tour Triangle illustre le rôle des outils de calcul de structure et du BIM. AllPlan, filiale du groupe groupe Nemetschek, revient sur sa collaboration avec Besix.

La Tour Triangle, c'est pour bientôt ! Après cinq années de construction, le projet emblématique du XVème arrondissement de Paris doit être inauguré dans les prochains mois. Pour le groupe Nemetschek et sa filiale AllPlan, la fierté est grande d'avoir contribué à ce qui deviendra immédiatement le deuxième bâtiment le plus haut de la capitale, à égalité avec la Tour Duo 1 et seulement devancé par la Tour Montparnasse et ses 210 mètres.

Besix, un client régulier du logiciel SCIA Engineer

Le projet, mené par l'entreprise belge Besix, et l'agence d'architecte Herzog & de Meuron, a en effet utilisé le logiciel SCIA Engineer, développé par AllPlan. Patrick Geoffré, directeur marketing de la filiale de Nemetschek, raconte non sans fierté, que Besix, connu pour la réalisation de « projets emblématiques » comme le Burj Khalifa à Dubaï ou le musée Guggenheim à Abou Dabi, fait en effet partie de ses clients.

Le logiciel permet en outre de calculer les sollicitations du bâtiment face au vent, aux prises en compte des incendies. « Il y a deux aspects », reprend le directeur marketing d'AllPlan. « Il y a l'architecte qui va concevoir le côté esthétique et fonctionnel et, après, l'ingénieur de Besix va devoir calculer cet ouvrage, le concevoir pour qu'il tienne face à tous les aléas liés à la construction. »

« C'est un des clients avec qui on travaille régulièrement », explique encore monsieur Geoffré. « La particularité de la Tour Triangle, c'est que c'était un projet quand même relativement large. On appelle ça un gros modèle de calcul, c'est une structure importante et l'un des enjeux pour eux, c'était de dimensionner et d'optimiser les 2 500 poutres qui composent cette pyramide et tiennent le squelette de la structure. »

Quel rôle pour AllPlan sur le chantier ?

Un projet monstre, donc, qui a nécessité le travail d'une trentaine de personnes sur le modèle de la tour. Une équipe qui pouvait faire appel aux équipes de AllPlan. « On les accompagne au quotidien avec du support, éventuellement du consulting s'ils en ont besoin », précise Patrick Geoffré. Avec une attention particulière accordée aux nouveaux venus chez Besix. « S'il y a des questions sur le programme, si ce sont de nouveaux ingénieurs, de nouveaux calculateurs, ils vont passer effectivement avec nous en termes d'accompagnement et de formation. »

Dans le cas du chantier de la Tour Triangle, c'est bien le bon dimensionnement et la bonne conception des milliers de poutres en béton armé qui ont monopolisé les échanges entre les deux équipes. Le logiciel d'AllPlan s'obtient par souscription entre 2 500 et 10 000 € l'année, en fonction de la complexité des ouvrages. Pour un projet comme la Tour Triangle, Patrick Geoffré estime en tout cas qu'il s'agit d'un coût presque anecdotique.

« Il n'y a pas de bureau d'études aujourd'hui qui n'a pas recours à un logiciel de calcul de structure », affirme-t-il. En particulier car l'outil permet aussi d'affronter la complexité des normes,grâce à des mises à jour a minima tous les ans. « En fonction des évolutions normatives, on est tenu bien sûr de tenir à jour le logiciel. » Rendez-vous dans quelques mois pour le rendu final de la Tour Triangle.