Selon Qonto, 49,6 % des factures de la construction et du transport sont payées en retard. D'après d'autres chiffres, la facture électronique pourrait réduire ces délais, comparé à une facture classique.

« Il y a le jour où une facture est envoyée. Il y a le jour où elle devrait être payée. Et puis il y a le Jour 61 : celui où une facture qui aurait dû être réglée ne l’est toujours pas et où les premières tensions de trésorerie peuvent apparaître », expose Qonto, expert de la gestion financière pour les PME et les indépendants.

Philippine Rougevin-Baville, directrice générale Europe de l’Ouest de l'entreprise, abonde : « Derrière chaque facture payée trop tard, il y a des décisions très concrètes : un recrutement repoussé, un investissement différé ou une trésorerie qui se tend. En donnant un nom à cette réalité, nous voulons contribuer à la rendre visible »

Selon les données révélées par Qonto début juillet, dans le bâtiment et les travaux publics, 49,6 % des factures sont payées en retard. Soit un plus que sur l'ensemble des entreprises observées (49 % ; retard médian de 10 jours). Cela confirme la forte vulnérabilité du secteur, malgré une résistance aux défauts de paiement. Le conseil, l'IT et l'immobilier demeurent les touchés (53 % de retard).

Moins de retards de paiement grâce à la facture électronique ?

Menée sur 1,7 millions de factures, l'étude de Qonto révèle que, tous secteurs confondus, 4,3 % d'entre elles dépassent les 60 jours de retard. 72 584 entreprises (environ les trois quarts) enregistrent au moins une facture réglée en retard.

Alors que la généralisation de la facturation électronique commencera dès le 1er septembre 2026, Qonto constate une moindre part de réglements tardifs, tombant à 43 %. Le taux de dépassement des 60 jours recule à 2,8 %.



« En revanche, cette amélioration ne se traduit pas encore à l'échelle des entreprises. Les entreprises ayant adopté la facturation électronique appartiennent souvent à des secteurs historiquement plus exposés aux retards de paiement, tandis que la facture électronique représente encore une part minoritaire du volume total de factures émises. Ces résultats metteent en évidence une corrélation, et non un lien de causalité. Ils constituent néanmoins un premier signal encourageant sur la capacité de la facturation électronique à contribuer, dans la durée, à réduire les retards de paiement », nuance Qonto.

Sa directrice générale Europe de l'Ouest y voit tout de même « une opportunité unique d'améliorer durablement les pratiques de paiement ».