Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Dans le BTP, une facture sur deux est payée en retard selon Qonto

Partager l'article
Étude
Publié le 23 juillet 2026 à 12h00, mis à jour le 23 juillet 2026 à 17h03, par Virginie Kroun
Selon Qonto, 49,6 % des factures de la construction et du transport sont payées en retard. D'après d'autres chiffres, la facture électronique pourrait réduire ces délais, comparé à une facture classique.
©Adobe Stock - Batiweb
©Adobe Stock

« Il y a le jour où une facture est envoyée. Il y a le jour où elle devrait être payée. Et puis il y a le Jour 61 : celui où une facture qui aurait dû être réglée ne l’est toujours pas et où les premières tensions de trésorerie peuvent apparaître », expose Qonto, expert de la gestion financière pour les PME et les indépendants. 

Philippine Rougevin-Baville, directrice générale Europe de l’Ouest de l'entreprise, abonde : « Derrière chaque facture payée trop tard, il y a des décisions très concrètes : un recrutement repoussé, un investissement différé ou une trésorerie qui se tend. En donnant un nom à cette réalité, nous voulons contribuer à la rendre visible »

Selon les données révélées par Qonto début juillet, dans le bâtiment et les travaux publics, 49,6 % des factures sont payées en retard. Soit un plus que sur l'ensemble des entreprises observées (49 % ; retard médian de 10 jours). Cela confirme la forte vulnérabilité du secteur, malgré une résistance aux défauts de paiement. Le conseil, l'IT et l'immobilier demeurent les touchés (53 % de retard). 

Moins de retards de paiement grâce à la facture électronique ? 

 

Menée sur 1,7 millions de factures, l'étude de Qonto révèle que, tous secteurs confondus, 4,3 % d'entre elles dépassent les 60 jours de retard. 72 584 entreprises (environ les trois quarts) enregistrent au moins une facture réglée en retard. 

Alors que la généralisation de la facturation électronique commencera dès le 1er septembre 2026, Qonto constate une moindre part de réglements tardifs, tombant à 43 %. Le taux de dépassement des 60 jours recule à 2,8 %.

« En revanche, cette amélioration ne se traduit pas encore à l'échelle des entreprises. Les entreprises ayant adopté la facturation électronique appartiennent souvent à des secteurs historiquement plus exposés aux retards de paiement, tandis que la facture électronique représente encore une part minoritaire du volume total de factures émises. Ces résultats metteent en évidence une corrélation, et non un lien de causalité. Ils constituent néanmoins un premier signal encourageant sur la capacité de la facturation électronique à contribuer, dans la durée, à réduire les retards de paiement », nuance Qonto. 

Sa directrice générale Europe de l'Ouest y voit tout de même « une opportunité unique d'améliorer durablement les pratiques de paiement ».

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.