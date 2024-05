Les squares parisiens sont actuellement au cœur d'une vive controverse, alors que la mairie de Paris envisage un projet de réaménagement le long de l'axe reliant la Bastille au canal Saint-Martin.

« Toucher à mes grilles : le projet de réaménagement suscite l'opposition », titre François Vauglin, maire du 11e arrondissement, cité par l'AFP. La proposition de la mairie est claire : ouvrir les squares, créer une continuité piétonne et végétale sur près de 2 kilomètres le long des boulevards Jules-Ferry et Richard-Lenoir.

Vers 8 heures, le lundi 13 mai, une trentaine de personnes se sont rassemblées devant le square May-Picqueray pour bloquer les ouvriers chargés de découper les grilles datant des années 1990 qui entourent cet espace vert.

Situé au-dessus du canal, ce square abrite la stèle commémorative des victimes de l'attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan, disposée juste en face.

La mairie de Paris, qui s'est engagé à créer de nouveaux espaces verts, justifie ce réaménagement en soulignant la volonté de « retrouver une promenade piétonne sur tout le linéaire du canal Saint-Martin ».

Pour ce faire, la suppression des grilles est considérée comme un moyen de « supprimer les obstacles qui entravent aujourd'hui la continuité » entre les quatre squares des boulevards Jules-Ferry et Richard-Lenoir, tout en élargissant les haies existantes.

Un réaménagement qui pourrait favoriser les « conflits d'usage »

Cependant, les opposants au projet, notamment regroupés au sein de l'association « Sauvons Jules et Richard », craignent notamment que l'ouverture des squares ne favorise les « conflits d'usage », citant en exemple les « piques-niques et beuveries à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ».

L'architecte David Mangin, présent parmi les opposants, rappelle que « à Paris, une ville hyper dense, le square est une très bonne invention », soulignant ainsi leur importance dans le tissu urbain.

Les critiques s'étendent également à la gestion future de ces espaces. Bernard Laudau, ancien directeur adjoint de la direction de l'urbanisme à l'Hôtel de Ville, accuse l'équipe municipale de la maire Anne Hidalgo de « dogmatisme », arguant que l'entretien de la nouvelle promenade agrandie sera « très difficile ».

Cette controverse rappelle celle de 2023, lorsque les grilles du square jouxtant la cathédrale Notre-Dame de Paris avaient suscité des débats similaires. Bien que maintenues pour l'instant, leur déplacement reste une possibilité.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock