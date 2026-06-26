La mise en service de la ligne 15-Sud du métro francilien est repoussée à l'automne 2027, alors qu'elle était prévue pour avril 2027 jusqu'ici. En revanche, un premier tronçon de la ligne 18 devrait voir le jour avant la fin de l'année.

Le lancement d'une nouvelle ligne de métro, la région parisienne n'a plus connu ça depuis 1998 et l'inauguration des premiers tronçons de la ligne 14. Cela devrait changer très prochainement avec l'arrivée dans la dernière ligne droite de certains travaux du Grand Paris Express.

Pour ce qui est de la ligne 15-Sud, qui doit relier Sèvres (Hauts-de-Seine) à la station de Noisy-Champs (Seine-Saint-Denis), il faudra s'armer d'un peu de patience. La Société des grands projets (SGP), maitre d'ouvrage du projet, indique en effet que sa mise en service était repoussée à l'automne 2027 au lieu d'avril 2027, comme initialement prévu.

Une « marche à blanc » dès fin septembre

En revanche, le premier tronçon de la ligne 18 reliant la station de Massy-Palaiseau (Essonne) à l'université Paris-Saclay sera ouvert dès la première semaine de décembre 2026. Certes, l'ouverture prévue pour « l'automne 2026 » sera respectée, mais elle ne permettra pas aux étudiants, chercheurs et salariés installés sur le plateau de Saclay d'en bénéficier dès la rentrée prochaine. Fin 2027, ce métro sera ensuite prolongé pour atteindre l'aéroport d'Orly.

Le « transfert en gestion technique », c'est-à-dire le moment où la SGP va transmettre officiellement les clés de la ligne à Ile-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France, est programmé pour le « 30 septembre », précise le maître d'ouvrage. Il sera suivi d'une « marche à blanc » de deux mois assurée par Keolis, mais aussi RATP Infrastructure, chargée de l'entretien de ce nouveau réseau.

Pour la ligne 15-Sud, un arc de 33 kilomètres au sud et à l'est de Paris, desservant notamment l'hôpital Gustave Roussy à Villejuif (Val-de-Marne), le « recalage de l'échéance de mise en service tient à des difficultés intrinsèquement liées à l'ampleur du projet », a expliqué le président du directoire de la SGP, Jean-François Monteils.