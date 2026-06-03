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Colas finalise sa première acquisition routière en Allemagne

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Acquisition
Publié le 03 juin 2026 à 8h30, mis à jour le 03 juin 2026 à 17h16, par Virginie Kroun
Colas finalise l’acquisition des activités de construction routière et de recyclage de Frauenrath en Allemagne. Une opération qui permet l'intégration de 150 millions d'euros d’activité en 2025.
©Adobe Stock - Batiweb
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Entreprise familiale allemande née au 19ème siècle, le groupe Frauenrath a grossi pour devenir un groupe aux diverses activités : aménagement urbain, construction routière et économie circulaire.

Ces deux dernières activités passent le giron de Colas, qui a finalisé le 29 mai une opération d’acquisition. Cela fait suite à un protocole d’accord signé le 19 mars dernier, et le feu vert des autorités de la concurrence. 

150 millions d'euros d’activité en 2025 

 

Via cette opération, la filiale travaux publics du groupe Bouyguesabsborbe deux activités concentrant un chiffre d’affaires 150 millions d'euros en 2025 et 420 collaborateurs. Des effectifs répartis entre les sites de Heinsberg (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et Großröhrsdorf (Saxe). 

«Cette nouvelle acquisition, après celle réalisée par Colas Rail à l’été 2022, du groupe Hasselmann, basé en Thuringe et spécialisé dans la construction de voies ferrées et d’infrastructures ferroviaires, permet au groupe Colas de disposer de solides implantations au cœur de l’Europe et de la troisième puissance économique mondiale », lit-on dans le communiqué.

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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