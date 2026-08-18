Les épisodes de canicule se multiplient en France et transforment durablement les conditions de travail sur les chantiers. Exposés en permanence au soleil, aux surfaces chauffées et aux efforts physiques, les professionnels du BTP figurent parmi les travailleurs les plus vulnérables aux fortes températures. Fatigue, déshydratation, baisse de vigilance ou encore coup de chaleur représentent autant de risques pouvant avoir des conséquences graves sur la santé des équipes et sur le bon déroulement des travaux. Ces conditions dangereuses peuvent aboutir à un drame. Dans la semaine du 25 mai, un ouvrier du BTP est mort des suites d’un malaise attribué à la chaleur, alors qu’il travaillait sur un toit et que la température atteignait 31 degrés à l’ombre.

Face à cette réalité, les entreprises du bâtiment doivent adapter leur organisation afin de garantir la sécurité des salariés tout en maintenant la productivité. Horaires, équipements, pauses, hydratation ou encore planification des tâches : de nombreuses mesures permettent de limiter les effets de la chaleur.

Pourquoi la canicule représente-t-elle un risque majeur sur les chantiers ?

Le travail sur un chantier combine plusieurs facteurs aggravants. Les ouvriers réalisent souvent des efforts physiques importants, portent des équipements de protection individuelle (EPI) qui limitent l'évacuation de la chaleur et évoluent dans des environnements où le béton, l'enrobé, le métal ou les toitures accumulent fortement la chaleur.

Lorsque la température dépasse les 30 °C, le corps doit fournir davantage d'efforts pour maintenir sa température interne. Au-delà de 35 °C, les risques augmentent rapidement, notamment lorsque l'humidité est élevée ou que le travail est particulièrement physique.

Les principaux dangers sont :

la déshydratation ;

les crampes liées à la chaleur ;

l'épuisement thermique ;

le coup de chaleur, une urgence médicale pouvant être mortelle ;

la diminution de la concentration favorisant les accidents.

Au-delà des risques humains, la chaleur peut également affecter certains matériaux comme le béton, les colles, les résines ou les revêtements bitumineux, imposant parfois une adaptation des méthodes de mise en œuvre.

Adapter les horaires de travail

L'une des premières mesures consiste à modifier les horaires afin d'éviter les heures les plus chaudes de la journée.

De nombreuses entreprises privilégient désormais :

un démarrage très matinal (6 h ou 7 h) ;

une interruption plus longue en début d'après-midi ;

une reprise en fin de journée lorsque la température redescend.

Cette organisation permet de réaliser les tâches les plus physiques avant que la chaleur ne devienne excessive.

Les travaux particulièrement exposés, comme les interventions sur toiture, les travaux de voirie ou les opérations sur des structures métalliques, gagnent également à être programmés tôt le matin.

Mettre l'hydratation au cœur de l'organisation

La déshydratation constitue le premier facteur de risque pendant une canicule. Un salarié peut perdre plusieurs litres d'eau au cours d'une journée de travail. Attendre d'avoir soif est déjà un signe de début de déshydratation.

Les bonnes pratiques consistent à :

mettre de l'eau fraîche à disposition en permanence ;

encourager les salariés à boire régulièrement, toutes les 15 à 20 minutes ;

prévoir plusieurs points d'eau répartis sur le chantier ;

éviter les boissons alcoolisées ou très sucrées.

Certaines entreprises distribuent également des boissons riches en électrolytes lors des journées particulièrement chaudes afin de compenser les pertes liées à la transpiration.

Prévoir davantage de pauses

Pendant les périodes de fortes chaleurs, les pauses deviennent un véritable outil de prévention.

Il est conseillé de :

augmenter leur fréquence ;

permettre aux équipes de récupérer dans un espace ombragé ;

installer des zones de repos ventilées lorsque cela est possible.

Même quelques minutes de récupération permettent au corps de diminuer sa température et de réduire le risque d'épuisement. Ces pauses doivent être intégrées dans la planification du chantier afin de préserver la sécurité sans désorganiser les équipes.

Réorganiser les tâches selon la météo

Toutes les activités ne présentent pas le même niveau d'exposition.

Une bonne organisation consiste à répartir les missions selon leur intensité :

les travaux les plus physiques sont réalisés le matin ;

les tâches administratives ou de préparation peuvent être déplacées aux heures les plus chaudes ;

certaines opérations particulièrement dangereuses peuvent être reportées.

Les responsables de chantier consultent désormais régulièrement les prévisions météorologiques afin d'anticiper les pics de chaleur plusieurs jours à l'avance.

H2 : Fournir des équipements adaptés

Les équipements de protection individuelle restent indispensables, même en période de canicule. En revanche, ils doivent être adaptés aux fortes températures.

Les entreprises privilégient notamment :

des vêtements légers respectant les normes de sécurité ;

des tissus respirants ;

des casques ventilés lorsque cela est possible ;

des lunettes de protection limitant l'éblouissement ;

des protections solaires pour la nuque.

La crème solaire à indice élevé fait également partie des équipements recommandés pour les salariés travaillant plusieurs heures en extérieur.

Installer des zones d'ombre sur le chantier

Créer des espaces protégés du soleil constitue une mesure simple mais très efficace.

Selon la configuration du chantier, il est possible d'installer :

des barnums ;

des tentes mobiles ;

des abris temporaires ;

des espaces climatisés dans les bases-vie.

Ces zones servent aux pauses, mais aussi à certaines tâches ne nécessitant pas une exposition directe au soleil.

Sensibiliser les équipes aux risques

La prévention passe également par l'information.

Chaque salarié doit être capable de reconnaître rapidement les premiers symptômes d'un coup de chaleur :

fatigue inhabituelle ;

maux de tête ;

étourdissements ;

nausées ;

peau chaude et sèche ;

confusion ou comportement inhabituel.

Les chefs d'équipe doivent rappeler régulièrement les consignes de prévention et encourager chacun à signaler rapidement tout malaise. La surveillance entre collègues est particulièrement importante, car une personne victime d'un coup de chaleur ne réalise pas toujours la gravité de son état.

Adapter le matériel et les matériaux

Les fortes températures n'affectent pas uniquement les travailleurs.

Certains équipements peuvent également souffrir :

surchauffe des engins ;

baisse des performances des batteries ;

usure accélérée de certains composants.

De leur côté, plusieurs matériaux nécessitent des précautions particulières :

le béton peut sécher trop rapidement ;

certaines colles perdent en efficacité ;

les résines présentent un temps de prise modifié ;

les enrobés deviennent plus sensibles aux déformations.

Une bonne anticipation permet d'éviter des défauts de qualité ou des reprises coûteuses.

Mettre en place un véritable plan canicule

Les entreprises les plus préparées élaborent aujourd'hui un plan spécifique pour les épisodes de fortes chaleurs.

Celui-ci peut inclure :

une veille météorologique quotidienne ;

l'adaptation automatique des horaires ;

la mise à disposition d'eau supplémentaire ;

la vérification des stocks d'équipements ;

un protocole d'alerte en cas de malaise ;

une communication régulière auprès des équipes.

Cette organisation permet de réagir rapidement dès l'annonce d'un épisode caniculaire.

Par Alexandre Masson (intervenant externe)