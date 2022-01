« Embellir votre quartier » : opération lancée, mais bien rôdée ?

Visant divers aménagements à Paris (pistes cyclables, zones piétonnes, végétation…), l’opération « Embellir votre quartier », officiellement lancée ce mois de janvier, propose une autre logistique. Les travaux tendent vers une concentration par quartier et coordination des équipes sur le terrain, afin d’assurer une meilleure tranquillité pour les riverains. Mais la mécanique est-elle bien huilée aussi bien côté riverains qu’ouvriers ?

Les contours du projet avaient été dévoilés début octobre, ils se précisent en ce début d’année. L’opération « Embellir votre quartier », initiée par la Ville de Paris, est lancée depuis janvier, avec une première vague de 250 chantiers.

« Il y en aura beaucoup à l'été, cela va durer environ quinze mois », prévient ce jeudi Jacques Baudrier, adjoint (PCF) à la construction publique de la maire PS Anne Hidalgo. Longue période donc durant laquelle, « quartier par quartier, Paris se refait une beauté », précise la mairie.

Soulager les nuisances subies par les riverains

Pour rappel, l’objectif d’« Embellir votre quartier » est d’aménager moult places, pistes cyclables, « rues aux écoles », rues piétonnes ainsi que la plantation de 50 à 100 arbres. Et ce à travers des travaux menés sur un quartier de chaque arrondissement, simultanément et sur une année.

Équipes d’aménagement et de concessionnaires (entretien des réseaux d'eau, gaz, chauffage urbain, téléphonie…) devront se coordonner, concentrer leurs efforts et ainsi libérer les espaces, à chaque fois, pour les quatre ou cinq années suivantes.

Un gage donc de tranquillité revendiquée par la maire PS Anne Hidalgo, qui avait reconnu, avant sa réélection en 2020, une « gêne réelle » provoquée par les chantiers dans la capitale. Au total, ce sont 17 quartiers concernés par cette nouvelle « philosophie urbaine », chacun recevant un budget de 5,5 millions d’euros, pour un montant global de 100 millions d'euros attribués par la mairie.

Phasage des travaux du projet « Embellir votre quartier » - Source image : Ville de Paris

La première vague de travaux s’achèvera normalement à l'été 2023, alors que la seconde devrait être en cours sur neuf quartiers de la capitale – dont celui de Montmartre, on ne peut plus touristique et fréquenté - après un début des travaux prévu fin 2022. A cette période, les concertations avec les habitants concernés par la troisième phase de travaux, est censé « avancer (…) afin de finir un maximum de travaux avant les Jeux olympiques », espère Jacques Baudrier.

Et les ouvriers dans tout ça ?



Le nouveau mode d’organisation d’« Embellir votre quartier » a certes pour premier objectif de réduire les nuisances associées aux travaux dans Paris. Mais il permet de mieux orchestrer l’activité des chantiers.

« Pour en arriver à un tel engagement, la mairie a demandé à tous les opérateurs de réseaux (RATP, gaz, électricité) de revoir leurs plans pour tous s’accorder avec les 250 travaux prévus en 2022 dans la capitale. S’ils ont traîné des pieds du fait de la difficulté logistique et organisationnelle que cela implique, ils ont fait contre mauvaise fortune bon cœur et 90 % de leurs chantiers sont déjà coordonnés », rapporte un article de 20 minutes.

Chiffre gonflée à 95 % ce jeudi par l’adjoint à la construction publique Jacques Baudrier, pour qui les concessionnaires doivent passer avant les travaux d’aménagement. L’élu se réjouit que « la mutualisation progresse », bien qu’il « reste encore 98 chantiers » à décaler dans le temps.

Cependant, pour l’heure, la mairie de Paris recense 5 200 emprises de chantier, majoritairement (60 %) gérées par des tiers, suivi des concessionnaires (28 %) et de la Ville (11%).

Virginie Kroun

