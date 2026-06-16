Grand Paris Express : Cemex intervient sur la ligne 15 Est et Ouest

Dans le cadre des travaux pour le Grand Paris Express, Cemex intervient sur deux volets de la future ligne 15 : la gestion des terres excavées du tronçon Est et la fourniture de bétons prêts à l'emploi pour le lot Nord du tronçon Ouest.

D'ici 2031, la ligne 15 du Grand Paris Express sera pleinement opérationnelle. Sur 75 km, elle traversera 45 communes et transportera plus d'1,5 million de voyageurs par jour. Un premier tronçon, entre Pont de Sèvres et Noisy-Champs, doit ouvrir dès le deuxième trimestre 2027 ; les extensions vers Saint-Denis-Pleyel et Champigny-Centre suivront fin 2031.

Pour construire cette infrastructure, des millions de tonnes de terres doivent être excavées et des centaines de milliers de mètres cubes de béton coulés.

C'est sur ces deux fronts que Cemex, acteur mondial des matériaux de construction qui produit et commercialise notamment du ciment, du béton prêt à l'emploi, des granulats, s'est positionné. Dans un communiqué diffusé le 9 juin 2026, Cemex informe qu'il interviendra à la fois comme gestionnaire des déblais du tronçon Est et comme fournisseur de bétons prêts à l'emploi pour le lot Nord du tronçon Ouest.

7,5 millions de tonnes de déblais à gérer d'ici 2029

Sur le tronçon Est, la Société des grands projets (SGP) a confié au groupement Eiffage Génie Civil (mandataire), Veolia et Cemex la gestion des terres issues des chantiers des lots Nord et Sud. La mission couvre « la réception, la caractérisation, le traitement et la valorisation des déblais issus des travaux de construction ».

Sur la période 2024-2029, près de 7,5 millions de tonnes de terres doivent être évacuées, dont environ 1 450 000 tonnes déjà traitées à ce jour. À l'issue de leur caractérisation, les matériaux sont orientés vers « les filières de gestion les plus adéquates en vue de leur valorisation ou de leur stockage ».

À partir de juin 2026, une partie des déblais sera transformée en sables, sablons et gravillons recyclés sur la plateforme Cemex de Bonneuil-sur-Marne, avant d'être réintégrée dans la production de bétons des unités franciliennes du groupe.

310 000 m³ de béton pour le lot Ouest Nord

Sur le tronçon Ouest, Cemex (mandataire) et BSM fournissent depuis janvier 2025, et pour une durée estimée entre quatre et cinq ans, 310 000 m³ de bétons prêts à l'emploi destinés à la construction des gares et des ouvrages de service. Quatre centrales à béton sont mobilisées : Nanterre 1 et 2, et Gennevilliers 1 et 2.

Les principaux donneurs d'ordre sont NGE, Webuild et NGE Fondations. Les volumes se répartissent entre 110 000 m³ de béton fluide pour parois moulées et 200 000 m³ de béton de génie civil pour les radiers, dalles, voiles et poteaux. Les cadences de livraison pour les parois moulées oscillent entre 150 et 800 m³ par jour, soit entre 60 et 100 m³ par heure. Les livraisons de béton de génie civil ont débuté en janvier 2025.

Frédéric Motreff, directeur du secteur Cemex Île-de-France, voit dans ces deux contrats une double illustration de la stratégie du groupe : « En participant à la fois à la gestion responsable des déblais de la ligne 15 Est et à la fourniture de bétons techniques pour le lot Nord de la ligne 15 Ouest, Cemex confirme son rôle clé dans le développement du Grand Paris Express. Ces deux chantiers d'envergure illustrent l'engagement de notre entreprise en faveur de l'économie circulaire, de l'innovation et d'une construction plus durable, au service des territoires franciliens.