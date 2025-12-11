La ligne 15 Sud du Grand Paris Express, déjà retardée, n’ouvrira qu’en 2027 avec avril comme date butoir.

La mise en service de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, initialement prévue pour la fin de l’année 2026, n’interviendra finalement pas avant le début de 2027. La Société des grands projets (SGP) a annoncé, lundi 8 décembre, qu’avril 2027 constituait désormais la « date butoir » envisagée.

Au début de l’année, la mise en service de la ligne 15 Sud et de ses 16 stations, reliant Pont de Sèvres à Noisy-Champs, avait déjà été repoussée d’un an, à fin 2026. Cette annonce avait suscité la colère des élus des communes concernées ainsi que celle de Valérie Pécresse, présidente de la région et d’Île-de-France Mobilités (IDFM).

« Un travail intense de plusieurs mois avec l’ensemble des partenaires et entreprises sur le planning de réalisation de la ligne nous permet de stabiliser un objectif de mise en service début 2027 (avec avril 2027 comme date butoir) » a expliqué la SGP à l’AFP. La société a précisé que « la phase d’essais du matériel roulant et des équipements en gare se poursuit, s’intensifie et va s’étendre progressivement à l’ensemble de la ligne 15 Sud dans le courant de l’année 2026 ». Elle a ajouté que « l’avancement des essais (…) permettra de fixer, en concertation avec IDFM et le gestionnaire de l’infrastructure, la RATP, la date d’ouverture précise de la ligne ».

Un effet domino sur l'ouverture d'autres lignes

Selon la SGP, l’« ajustement » du calendrier de la ligne 15 Sud entraîne un effet domino : « la mise en service des premiers tronçons des lignes 16 et 17, qui relieront Saint-Denis Pleyel respectivement à Noisy-Champs et au Mesnil-Amelot, est désormais prévue à fin 2027 en raison de l'interdépendance entre ces lignes qui partagent le même système d'automatisme de conduite ». Ces ouvertures étaient jusque-là annoncées pour le deuxième trimestre 2027.

La SGP a aussi rappelé que « le logiciel développé spécifiquement pour ces 3 lignes doit intégrer un volume de données conséquent propre à chacune d'entre elles (emplacements géographiques des gares, ouvrages, tunnels...), pour garantir la sécurité et le fonctionnement du métro ». L’établissement précise que cette étape d’intégration entre les deux lignes nécessitera entre six mois et un an.

Ainsi, le premier tronçon de la ligne 18, reliant Massy-Palaiseau à Christ-de-Saclay et dont l’ouverture reste fixée à octobre 2026, devrait finalement entrer en service avant ceux des lignes 15 Sud, 16 et 17.

Nils Buchsbaum (avec AFP)