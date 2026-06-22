Rencontre avec Yves Metz, président du groupe Ingérop. Le spécialiste de l’ingénierie de la construction tend à développer sa présence en Europe. En témoigne sa dernière acquisition d’un cabinet d’architectes allemand.

Né en 1962 sous le nom de SEEE, Ingérop a été rebaptisé ainsi dans les années 90 afin d’affirmer son identité d’expert de l’ingénierie de la construction en Europe. La société emploie 3 800 personnes, dont la majeure partie sur ce continent, où elle mène des opérations d’acquisition, dont récemment le cabinet Bollinger + Fehlig Architekten.



Lesdétails de la stratégie du groupe nous sont dévoilés par son président Yves Metz, qui nous partage également sa vision de la ville du futur.

Pouvez-vous présenter la société Ingérop ?

Ingérop est un groupe d'ingénierie dans le secteur de la construction, actif sur 7 grands secteurs d'activité : bâtiment, énergie, industrie, eau, infrastructure mobilités, transports et ville. Nous réalisons 68-69 % de notre activité en France et donc un petit tiers de l'activité se fait à l'international, dont les deux tiers restants en Europe.

Quelles références chantiers pouvez-vous nous citer ?

Côté infrastructures, nous avons travaillé sur toutes les lignes à grande vitesse en France, dont Bretagne - Pays de la Loire ou Sud-Europe Atlantique. Nous travaillons aujourd’hui en Angleterre sur la High Speed 2 et sommes également actifs sur la ligne à grande vitesse des Pays baltes, Rail Baltica. Côté Grand Paris Express, nous sommes maîtres d’œuvre de plusieurs lignes, 15 Sud, 15 Ouest, 17 et 18. À cela s’ajoutent des projets à Montréal, à Abidjan ou en Espagne.

Côté bâtimentaire, on peut citer quelques réalisations parisiennes : la rénovation du Grand Palais, la canopée des Halles, le Tribunal de grande instance dans le 17ème arrondissement ou la Philharmonie de Paris. Ingérop est également maître d'œuvre du Grand Hôpital Universitaire Paris-Nord, nouvel établissement que l’Assistance publique des Hôpitaux de Paris réalise à Saint-Ouen.

Notre ambition pour cette année est de poursuivre notre croissance, externe ou organique. Notre bonne santé financière nous donne la capacité d'intégrer de nouvelles compétences : nous avons ainsi l'ambition en France d'être un acteur encore plus visible dans le secteur des transports et avons également le souhait d'être plus visibles en Europe, notamment dans les pays limitrophes de la France.

Est-ce que l’acquisition du cabinet d’architecture allemand Bollinger + Fehlig Architekten va dans ce sens ?

C'est une société qui nous a rejoints maintenant il y a un mois. Elle présente par ailleurs le gros avantage d'être à Berlin, une ville dans laquelle nous étions assez peu implantés.

Avant l'acquisition de Bollinger + Fehlig, sur un effectif de 450 personnes en Allemagne, nous avions déjà une bonne vingtaine d'architectes en interne qui travaillaient sur des bâtiments plutôt industriels ou des laboratoires.

Nous disposons également en Allemagne d’une compétence assez large en matière bâtimentaire, soit en structure, géotechnique, mais également dans la physique du bâtiment et l'ensemble des corps d’état techniques : ventilation, chauffage, électricité.

Nous considérions toutefois que pour proposer une offre globale à nos clients allemands, investisseurs, promoteurs, il fallait leur apporter en sus la compétence architecturale : c’est l’apport de l’agence Bollinger + Fehlig Architekten, qui disposait de plus de références propres globales, tant en bâtiments publics que privés.

N’oublions pas la dimension sociétale et d'intégration de l'humain dans le bâtiment et dans son environnement qu’apportent les architectes, une dimension-clé de la ville de demain.

Décririez-vous Ingérop comme un spécialiste de la fabrique de la ville ?

Effectivement, nous sommes présents sur l'ensemble des champs qui permettent de concevoir la ville, à travers nos différentes activités, même si nous sommes également actifs par ailleurs sur les grandes liaisons ferroviaires ou autoroutières, ou sur de grands équipements tels que les centrales nucléaires, les grands ports commerciaux ou des équipements liés à la défense.

Comment voyez-vous le futur de l’aménagement urbain ?

Les enjeux sont immenses et nous les partageons avec tous les acteurs, notamment au sein de la fondation Palladio, dont nous sommes l’un des membres actifs, et qui réfléchit à la ville de demain dans toutes ses composantes et agit non seulement sous l'angle de sa construction, mais également de son bien-vivre.

Et cette notion de bien-vivre n'est plus seulement sociétale, mais elle inclut aussi les notions d’îlots de chaleur urbains et de confort pour s'y déplacer, autant de préoccupations auxquelles Ingérop répond par ses travaux de recherche, en particulier avec sa filiale CityClimateX.

Si nos préoccupations de confort thermique urbain existent partout dans le monde, elles ne sont pas encore prioritaires dans de nombreux pays, qui manquent d'infrastructures de première nécessité en matière de transports, de stations de traitement d'eau ou de gestion des déchets, auxquelles Ingérop contribue également.

Au-delà des préoccupations liées aux îlots de chaleur urbains, les besoins actuels de la ville incluent toujours la mise à niveau d'équipements publics existants, dans le secteur de l'éducation ou de la santé par exemple, pour en limiter la consommation énergétique. La transition digitale nous aidera à apporter des solutions innovantes, la donnée, utilisée à bon escient pouvant contribuer à optimiser la gestion des services publics.

L'ingénierie est véritablement un apporteur de solutions dans une vision multidisciplinaire, une vision systémique de ces équipements urbains.