L’éco-quartier de Trémonteix promeut les valeurs de l'aménagement durable

Le 21 janvier dernier, 17 projets ont obtenu le label « ÉcoQuartier – Étape 2 en chantier », dont le nouveau quartier de Trémonteix à Clermont-Ferrand (63). Aménagé par Assemblia, ce « belvédère naturel » a notamment été reconnu pour la qualité de ses espaces, et de ses équipements publics, mêlant mixité sociale et développement durable.

La cérémonie de remise des labels Éco-Quartier, qui s'est déroulée fin janvier, a dévoilé ses 17 lauréats. Parmi eux : le quartier de Trémonteix, à Clermont-Ferrand (63).



« Détenir ce label est une grande fierté. L’objectif est de faire de ce quartier le laboratoire de Clermont-Ferrand pour construire différemment et habiter la ville autrement », se réjouit Cédric Chapus, chargé d’opération de l’éco-quartier de Trémonteix pour Assemblia, spécialiste de l'aménagement urbain.



Mixer qualité et fonctionnalité



Situé à quelques minutes du centre-ville, ce « belvédère naturel » accueille déjà près de 1 000 Clermontois et constitue un projet d’extension urbaine prévoyant notamment des objectifs de mixités fonctionnelles et sociales. En effet, les experts du label Éco-Quartier ont souligné « l’exemplarité » de Trémonteix, qui compte répartir un tiers des logements sociaux sur l’ensemble de l’opération et sous toutes formes d’habitats, facilitant l’accès au logement pour tous.



Dans ce projet évolutif en fonction des envies et des besoins, la ville a pour objectif de créer des associations et des espaces dédiés à l’initiative citoyenne, en installant entre autres des jardins partagés et des locaux associatifs. Elle prévoit également la création d'une plaine sportive, de centres de loisirs, de jeux pour enfants, des aires de pique-nique, ou encore des grandes prairies fleuries.



Par ailleurs, ce nouveau quartier permettra de mettre en valeur l’histoire du site, à la fois grâce à la préservation de vestiges archéologiques, mais également par la préservation et la replantation d’espèces végétales spécifiques (abricotier Blanc de Clermont). À terme, plus de 700 logements y seront construits, ce qui permettra aux habitants de pouvoir profiter d’un cadre de vie agréable et éco-citoyen.



Pour Marion Canalès, présidente d’Assemblia, cette labellisation n’est qu’une « étape » et entend « poursuivre sa mission avec autant de détermination et de motivation pour proposer un cadre de vie remarquable aux habitants ». « L'histoire de l’éco-quartier de Trémonteix se poursuit puisque l’aménagement de la seconde séquence bat son plein pour accueillir de nouvelles familles », conclut-elle.



Marie Gérald

Photo de Une : Assemblia