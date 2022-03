Plan B pour la transformation de la Gare du Nord

Le réaménagement de la Gare du Nord à Paris pourra-t-il enfin aller de bon train ? C’est ce qu’espère SNCF Gares & Connexions, qui présentait ce jeudi un nouveau programme pour ce vaste chantier visant un meilleur accueil de la coupe du monde de rugby de 2023 et les Jeux olympiques de 2024. Au programme : un budget initial divisé par 12, pour des délais de livraison respectés.

Depuis sa mise en consultation il y a trois ans, le projet de transformation de la gare du Nord à Paris (75), n’a cessé de semer la controverse.

Alors que la mairie de Paris et les architectes y voyaient un aménagement trop commercial, le Conseil régional et la préfecture d’Île-de-France le considéraient prioritaire. Pour rappel, l’aménagement doit être prêt pour la coupe du monde de rugby de 2023 et les Jeux olympiques de 2024 dans la capitale, tout en fluidifiant la circulation des passagers.

Le coup de grâce au chantier a été porté en septembre dernier, quand la SNCF avait annulé son contrat la liant à Ceetrus, foncière d’Auchan, au sein du projet. Ce dernier s’est avéré être un « fiasco financier », le budget initial de 600 millions euros ayant grimpé à 1,5 milliard, sans pour autant respecter les échéances fixées.

Mort dans l’œuf, la rénovation de la gare du Nord devrait cependant renaître de ses cendres, grâce à un nouveau plan financier présenté par la SNCF ce jeudi 3 mars.

Un budget réduit à 50 millions d’euros

« Horizon 2024 », c’est le nom donné au nouveau programme issu des concertations entre SNCF Gares & Connexions, la Ville de Paris, Île-de-France Mobilités et les transporteurs.

Pour donner vie à une « une gare plus verte, plus lisible, plus fluide, et aussi une gare plus ouverte sur la ville », l’aménagement disposera cependant d’un budget plus allégé.

Selon les estimations de SNCF Gares & Connexions, 30 millions d’euros seront consacrés à tout un panel de travaux. On compte notamment la révision de toute la signalétique, au sol et en hauteur, suivis d’un travail sur l’éclairage, pour plus de sûreté dans la gare.

Des changements voire des installations supplémentaires d’escaliers mécaniques sont au programme, améliorant ainsi la circulation sur les quais souterrains du RER, qui ont auront le droit à une rénovation également.

Sans compter le réaménagement du parvis porté par la mairie de Paris, qui sera consacré uniquement aux bus et deux-roues, imposant donc un déménagement des taxis. La création d’un autre parvis sur le flanc droit est prévue à proximité, équipée en outre d’une station de vélos.

Des travaux devront aussi s’accélérer afin de permettre aux espaces commerciaux de rouvrir d’ici 2023. A cela s’ajoute l'agrandissement du terminal transmanche dans la même année, en septembre.

Les 30 millions d’euros prévus sont complétés d’une vingtaine de millions pour des opérations déjà programmées. A savoir que sur le budget total de 50 millions d’euros, la rénovation du parvis n'est pas comprise.

Reste à voir si l’abattement budgétaire évitera à SNCF Gares & Connexions des dérives financières et retards de planning. D’autant qu’après la fin des JO, la branche de la SNCF prévoit de nouveaux travaux, censés fluidifier le trafic ferroviaire.

Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock