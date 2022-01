Label Éco-Quartier : 17 projets labellisés en 2021

Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, a remis ce vendredi le label Éco-Quartier à 17 projets en chantier ou déjà livrés. En 2021, 25 nouveaux projets se sont également engagés dans la démarche.

Depuis 2012, le démarche Éco-Quartier incite les collectivités et porteurs de projets à s'engager dans des opérations d'aménagement exemplaires, en réhabilitant ou construisant des logements durables.

Ainsi, depuis près de 10 ans, plus de 257 000 logements ont été construits ou rénovés dans ces éco-quartiers, dont 52 % de logements aidés.

Concrètement, les projets s'engageant dans cette démarche sont accompagnés de la phase de conception et jusqu'à trois ans après leur livraison. Les porteurs de projet bénéficient notamment de formations gratuites et des conseils des partenaires régionaux de la démarche Éco-Quartier. Ils entrent également dans l'écosystème des acteurs engagés pour la transition vers des villes et bâtiments durables.

Les projets sont suivis à 4 étapes clefs : lors de la phase de conception (étape 1), lors du chantier (étape 2), lors de la livraison (étape 3), et lors de l'expérimentation (étape 4).

Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, a dévoilé ce vendredi les 42 projets engagés dans la démarche Éco-Quartier en 2021, dont 25 nouveaux projets en phase de conception, et 17 projets en chantier ou déjà livrés, qui ont été labellisés Éco-Quartier. Parmi ces derniers, 10 en sont à l'étape 2, 2 en sont à l'étape 3, et 5 en sont à l'étape 4.

Les 17 projets labellisés Éco-Quartier

Les projets bénéficient ainsi d'une visibilité accrue à l'échelle régionale et nationale.

Dans le cadre de la démarche « Habiter la France de demain », Florian Bercault, maire de Laval, a également remis ce jour un « livre blanc » proposant des évolutions pour rendre la démarche encore plus ambitieuse à l'horizon 2030.

Dans ce contexte, une convention a notamment été signée entre le ministère de la Transition écologique et le Cerema pour proposer un accompagnement stratégique et opérationnel à une quinzaine de projets par an, pendant 3 ans. Pour cette année 2022, l'accompagnement s'intéressera notamment aux projets de requalification des entrées de ville.

Les porteurs de projets intéressés par la démarche Éco-Quartier et souhaitant être labellisés peuvent candidater ici.

Claire Lemonnier