La métropole de Lyon teste une peinture anti-chaleur pour rafraîchir les espaces publics

Afin de lutter contre les îlots de chaleur urbains, la métropole de Lyon expérimente une peinture anti-chaleur sur un espace public de 100 m2 situé dans le 7ème arrondissement. L'objectif ? Mesurer les effets de l’application de cette peinture sur la température de la voirie. Explications.

Avec la hausse des températures, les îlots de chaleur urbains sont de plus en plus mal vécus par les habitants de Lyon. Ainsi, depuis un an, la collectivité a mis en œuvre plusieurs actions pour lutter contre ce phénomène. Parmi ces actions : la végétalisation des espaces publics ainsi que la désimperméabilisation des sols pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales. Cependant, il n’est pas toujours possible de végétaliser à cause de la présence de réseaux ou de parcs de stationnement souterrains.

C’est pourquoi, depuis le 29 juin dernier, la métropole de Lyon a décidé de lancer une expérimentation grandeur réelle d’une peinture anti-chaleur sur le trottoir de la rue Bechevelin, dans le 7ème arrondissement.

Une initiative qui revient à Sonia Turmel, agent du service voirie de la ville de Lyon qui, dans le cadre dans son mémoire de fin d’étude d’ingénieurs, a proposé de tester les qualités d’une peinture « anti-chaleur » sur un revêtement de voirie existant, pour vérifier son isolation thermique, sa glissance et sa tenue face aux sollicitations urbaines.

« Climat’road », comment ça marche ?

« Climat’Road », commercialisé par l’entreprise Agilis, est une peinture à l’eau sans solvant dont la particularité est d’intégrer des billes de céramique. Ces dernières sont constituées de vides, créant une isolation de la surface traitée et qui empêche ainsi le stockage des calories, permettant donc de diminuer la chaleur. Présenté comme capable de réduire les températures de surface d’au moins 10 °C en période de forte chaleur, ce produit est donc censé participer activement à la réduction des îlots de chaleur urbains.

« À l’origine, ces peintures ont été mises au point dans l’aérospatial pour revêtir des éléments constitutifs des fusées et éviter leur montée en température lors de la pénétration dans l’atmosphère », explique la métropole de Lyon dans un communiqué.

Parallèlement à cette expérimentation, une planche test sera installée en extérieur au sein du laboratoire voirie de la métropole. D’une surface de 0,25 m², elle permettra l’installation de capteurs fixes en surface, reliés à une centrale qui permettra de suivre l’évolution du produit 24h/24h. Déjà en test à Paris dans le 13ème arrondissement sur une surface de 20 m2, la ville de Lyon propose ainsi une expérimentation cinq fois plus importante.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Métropole Lyon