La FRTP Île-de-France presse les maires d’investir dans les infrastructures

Après les municipales, la FRTP Île-de-France appelle les élus à relancer rapidement les investissements pour soutenir le secteur.

À l’issue des élections municipales de 2026, la Fédération régionale des travaux publics Île-de-France (FRTP Île-de-France) appelle les élus locaux à relancer rapidement les investissements dans les infrastructures. L’organisation, qui représente 853 entreprises du secteur dans la région, insiste également sur la nécessité de renforcer les opérations d’entretien.

« Les élections municipales 2026 sont désormais derrière nous. Le temps du débat a laissé place à celui de l’action », estime la fédération, exhortant les maires nouvellement élus et réélus à « engager sans attendre la reprise des investissements et de l’entretien des infrastructures de Travaux Publics »

En Île-de-France, l’état des infrastructures appelle des interventions rapides selon la FRTP. « Voiries dégradées, réseaux vieillissants, ouvrages fragilisés, équipements énergétiques à moderniser... En Île-de-France, les besoins sont connus, identifiés et souvent urgents ».

« Les infrastructures sont la colonne vertébrale de la vie locale »

La FRTP souligne le rôle central des infrastructures dans les politiques locales : elles contribuent à sécuriser les déplacements du quotidien, à garantir un accès fiable à l’eau, à adapter les territoires au changement climatique et aux épisodes naturels extrêmes, ainsi qu’à accompagner les mobilités et les énergies de demain.

Selon la fédération, les premiers mois du mandat municipal s’annoncent décisifs. Ils conditionnent la capacité des communes à programmer leurs investissements et à répondre aux attentes des habitants. « Différer l’entretien aujourd’hui, c’est créer une dette grise qui coûtera plus cher demain. Les infrastructures sont la colonne vertébrale de la vie locale : les entretenir, c’est agir concrètement pour les habitants », assure José Ramos, président de la FRTP Île-de-France.

Dans un contexte marqué par la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie, la fédération estime indispensable que les collectivités territoriales, principales clientes du secteur, relancent leurs investissements et intègrent des clauses de révision adaptées dans leurs marchés.

Dans le prolongement de sa campagne « Améliorer la vie des franciliens, ça se fait au quotidien », la FRTP Île-de-France met par ailleurs à disposition des maires un dossier opérationnel. Conçu comme une boîte à outils, il rassemble des fiches thématiques, des chiffres clés et des pistes d’action concrètes pour accompagner les décisions du début de mandat. Objectif affiché : enclencher une dynamique d’investissement.