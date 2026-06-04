Tramway de Milan : Uretek consolide les voies sans arrêter le service

Quand les infrastructures urbaines fatiguent

Les réseaux de transport en commun supportent quotidiennement des charges dynamiques considérables : passages répétés des rames, trafic routier riverain, vibrations cumulées, sans oublier l'action de l'eau qui s'infiltre par chaque microfissure de l'asphalte. Au fil des décennies, ces sollicitations finissent par éroder le sous-sol qui soutient les voies. Des micro-vides apparaissent autour des traverses, le ballast se vide progressivement, et l'ouvrage perd peu à peu son assise.

Le réseau de tramway de Milan, exploité par ATM, l'un des plus denses d'Europe, en a fait l'expérience sur plusieurs tronçons. Fissures parallèles aux rails, oscillations verticales perceptibles au passage des rames, affaissements localisés de la chaussée : les signaux d'alerte étaient là.

Le casse-tête d'une réparation en plein cœur de ville

Sur le papier, la solution traditionnelle est connue : retrait de l'enrobé, excavation, recompactage du ballast à l'aide d'engins lourds, puis réfection de la chaussée. Sauf qu'à Milan, cette approche n'était tout simplement pas envisageable. La ligne traverse le centre urbain dense, l'exploitation tourne 7j/7, et chaque interruption coûte cher à l'opérateur comme aux usagers.

C'est cette équation que les équipes d'Uretek ont été appelée à résoudre : consolider un sous-sol fatigué sans toucher à la surface, sans excavation, et — défi le plus exigeant — sans interrompre le trafic des rames.

Le procédé Deep Injections appliqué à un réseau ferré urbain

La réponse technique a reposé sur Deep Injections, le procédé exclusif d'Uretek d'injection de résine polyuréthane bicomposante à basse pression. Le principe : effectuer des percements de faibles diamètres (14 mm) directement à travers l'asphalte, puis introduire des canules de 12 mm pour injecter la résine dans le sous-sol, sous le ballast.

Une fois en place, la résine se diffuse dans les vides intergranulaires du terrain. Elle se polymérise en quelques secondes pour former un matériau compact, inerte et durable. Les caractéristiques mécaniques du sol sont rétablies, sa portance restaurée — et les traverses retrouvent un plan d'appui homogène.

Le tout sans machinerie lourde : un seul camion-atelier autonome, mobilisable en quelques heures, suffit pour conduire l'intervention.

Une intervention nocturne, millimétrée

Pour respecter la continuité de service du réseau, les opérations ont été planifiées de nuit, entre 20h00 et 6h00. Trois étapes structurent chaque cycle :

Diagnostic terrain et repérage des traverses à traiter — souvent identifiables à leur empreinte visible dans l'asphalte. Percement millimétrique au droit de chaque point d'injection. Injection contrôlée, avec un suivi en temps réel jusqu'à la détection du début de soulèvement du rail — signal que les vides sont comblés.

Au lever du jour, l'asphalte est rebouché, les abords sont nettoyés, et la ligne reprend son service comme si de rien n'était.

Un triple monitoring pour sécuriser chaque étape

Travailler sous un rail en service exige un niveau de contrôle exceptionnel. Trois systèmes de mesure fonctionnent en parallèle pendant toute la durée de l'opération :

Surveillance laser haute précision (±0,5 mm), qui détecte instantanément tout mouvement vertical anormal du rail.

(±0,5 mm), qui détecte instantanément tout mouvement vertical anormal du rail. Calibre ferroviaire pour mesurer l'écartement des rails et le dévers transversal avant, pendant et après l'injection.

pour mesurer l'écartement des rails et le dévers transversal avant, pendant et après l'injection. Vélocimètre pour quantifier les vibrations dynamiques générées par le passage des rames et du trafic routier dans les zones traitées.

Ce dispositif permet aux équipes d'ajuster la quantité de résine injectée en temps réel, point par point, sans jamais soulever les voies au-delà des seuils admissibles.

Une intervention contrôlée & mesurée

L'avantage d'un tel dispositif de mesure, c'est qu'il permet aussi d'évaluer l'efficacité de l'intervention avec des données objectives.

Sur le tronçon de la Piazza Caneva, où 32 traverses ont été consolidées sur 11 mètres et deux voies en une seule nuit, les vélocimètres installés sur les rails ont enregistré les vibrations avant et après les travaux. Le résultat est sans appel :

Sur la voie présentant les désordres les plus marqués, la vitesse moyenne de vibration provoquée par un véhicule de test a chuté d'environ 88 %.

Sur l'autre voie, en meilleur état initial, la vibration maximale au passage du tramway a diminué d'environ 25 %.

Au-delà de la performance technique, ces chiffres ont un effet concret : moins de bruit pour les riverains, moins de sollicitations transmises aux équipements environnants, et une durée de vie prolongée de l'infrastructure.

Intervenir vite, sans interrompre le trafic : la méthode Uretek

Si le chantier illustré ici concerne le tramway milanais, le procédé Deep Injections est mis en œuvre partout en Europe, et notamment par les équipes d'Uretek France, sur les mêmes typologies d'ouvrages : voiries communales et départementales, dallages industriels, plateformes logistiques, ouvrages d'art, infrastructures ferroviaires.

Partout où un sous-sol fatigué génère des désordres de surface, et partout où l'exploitation continue impose de minimiser l'emprise et la durée des travaux, l'injection de résines représente une alternative crédible aux solutions traditionnelles.

Les collectivités, gestionnaires de voirie, exploitants de réseaux et maîtres d'œuvre VRD trouvent dans ce procédé une réponse à l'équation impossible : intervenir vite, durablement et sans interrompre le service.

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