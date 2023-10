La région Auvergne-Rhône-Alpes se retire du ZAN

La région Auvergne-Rhône-Alpes va prochainement se retirer du « zéro artificialisation nette » (ZAN). Ce dispositif, piloté par les régions et qui vise à stopper la bétonisation des sols en 2050, n’est pas du goût de Laurent Wauquiez, président LR de la région AuRA. Celui-ci fustige une loi « ruralicide ».

Laurent Wauquiez continue sa croisade contre les mesures environnementales mises en place par le gouvernement. Après avoir déclaré vouloir « retirer le Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes du financement et l’animation du dispositif » France Rénov’ à partir de 2024, l’élu LR s’attaque désormais au ZAN.

Présent samedi 30 septembre à l’Alpe d’Huez dans l’Isère, Laurent Wauquiez s’est exprimé devant un parterre de membres de l’Association des maires ruraux de France (AMRF) réunis en congrès. Le président de région a vu son auditoire accueillir chaleureusement sa volonté de retirer la région AuRA du « zéro artificialisation nette ».

« Mettre sous cloche les décisions des permis de construire sur la ruralité, cela signifie qu’on s’interdit toute forme d’avenir (...) J’ai décidé que la région se retirait du processus. On le fait en lien avec les départements avec lesquels on a échangé dessus », a déclaré Laurent Wauquiez, sous les applaudissements nourris de son public.

Le ZAN oui, mais pas pour la région AuRA

La loi Climat et résilience, adoptée en 2021, confie aux régions la tâche de se fixer un objectif de réduction de la bétonisation des terres à travers leur document de planification (Sraddet), pour atteindre le « zéro artificialisation nette » en 2050. Cet effort de réduction doit être réparti entre les différentes zones de leur périmètre régional, des schémas de cohérence territoriale (Scot) au niveau du département, jusqu’aux plans locaux d’urbanisme (PLU) et cartes communales.

Une véritable contrainte pour Laurent Wauquiez, qui s’interroge sur la légitimité d’un tel dispositif dans sa région : « Chez nous si les gens viennent c’est précisément parce qu’il y a un peu d’espace, sinon quelle est notre chance ? ».

Devant les maires ruraux ayant fait le déplacement à l’Alpe d’Huez, l’élu Les Républicains a rappelé ses racines rurales, avant de dénoncer une France « à deux vitesses » entre métropoles riches et campagnes appauvries.

Laurent Wauquiez s'est également défendu des accusations à son encontre sur les coupes claires dans les subventions culturelles de sa région. Le patron de la région AuRA a invoqué le rééquilibrage culturel nécessaire selon lui « pour mettre plus de culture en zone rurale ». « Le ministère de la Culture (...) affecte 800€ par habitant aux habitants de Paris dans son budget de la politique culturelle. Dans nos zones rurales (...) c’est 20€ par habitant qui sont consacrés », a-t-il affirmé. « Est-ce que les gens de chez nous n’ont pas le droit aux bibliothèques, aux festivals ? », a-t-il encore interrogé.

L’ancien ministre du gouvernement Fillon a également contesté « la folie des normes » et plaidé pour le retour des « services publics, un atout et non un coût, en milieu rural ».

Jérémy Leduc (avec l’AFP)

Photo de Une : AdobeStock