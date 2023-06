Les travaux de voirie et de bâtiments publics vont s'accélérer à Paris cet été

Face au changement climatique, la mairie de Paris compte accélérer pendant l’été les chantiers d’adaptation des bâtiments et voiries. Végétalisation de cours d’école, isolation des bâtiments publics, création de pistes cyclables… Les chantiers sont nombreux, comme l’a annoncé récemment l’adjoint à la construction.

La ville de Paris compte profiter de la période estivale pour entamer de nombreux travaux. Au total, 1 700 chantiers auront lieu dans les bâtiments publics de la capitale, pour une somme d’environ 180 millions d’euros. L’objectif de la mairie est « d’accélérer les opérations environnementales » (isolation du bâti, performance énergétique, ventilation etc). Des opérations d’entretien et d’amélioration sont également au programme, dont des travaux sur les sanitaires de certaines écoles, et 22 chantiers d’accessibilité.

« Ces chantiers ne sont pas plus nombreux, mais ils sont plus conséquents parce qu’on végétalise la ville, on la rend cyclable de façon accélérée, et on fait des opérations de rénovation des bâtiments beaucoup plus ambitieuses qualitativement qu'auparavant », a expliqué l’adjoint communiste Jacques Baudrier.

Les écoles, principales cibles pour réduire drastiquement la consommation d’énergie

La mairie de Paris s’était engagée, dans le cadre de son Plan Climat, à réduire de 30 % la consommation d’énergie de ses 3 600 bâtiments publics d’ici 2030, et à atteindre la neutralité carbone en 2050.

Pour ce qui est de réduire la consommation d’énergie, les bâtiments scolaires sont particulièrement concernés, puisque des travaux vont être lancés dans 466 écoles sur les 638 que compte la ville. 32 cours d’école « oasis », plus végétales, équipées de fontaines et d’ombrières, seront également créées pendant l'été. La mairie prévoit également de changer 3 200 fenêtres dans ses bâtiments publics. « Ce sont des chiffres qu’on n’avait jamais atteints », a commenté M. Baudrier.

L’élu a cité le chantier de la médiathèque James Baldwin, située dans l’ancien lycée hôtelier Jean Quarré (19ème), comme l’une des opérations les plus emblématiques qui se poursuivront cet été. L’édifice devrait ouvrir ses portes début 2024. « C’est notre bâtiment témoignage de tout ce qu’on peut faire de mieux en termes d’utilisation de matériaux bio ou géosourcés, de ventilation naturelle et qui nous vaudra certainement une reconnaissance internationale », a assuré Jacques Baudrier.

Quid des voiries ?

Concernant la voirie, la mairie de Paris a fait état de 522 emprises. Un chiffre stable sur un an, mais sur une surface bien plus grande d’environ 1,2 million de mètres carrés en raison des travaux de tramway, et 26 kilomètres de nouvelles pistes cyclables.

« Nous assumons le fait qu’il y aura des chantiers de plus grande ampleur cet été. Nous sommes face à un enjeu majeur qui est celui du dérèglement climatique et de la pollution de l’air, et il nous faut transformer les choses », a justifié David Belliard, adjoint EELV aux mobilités.

Par ailleurs, les élus ont annoncé un gel des travaux de voirie et de réseaux dans Paris pour les Jeux Olympiques entre le 15 juin et le 15 septembre 2024. Tous les chantiers devront soit être achevés, soit repliés et mis en sécurité.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock