Le bailleur social Elogie-Siemp a inauguré la première construction à R+9 en ossature, vêture et enveloppe bois d’Île-de-France. 38 logements intermédiaires et un local associatif viennent enrichir la ZAC Paul-Bourget Gerda Taro, dans le 13ème arrondissement de Paris.

C’est une première en Île-de-France. Un immeuble en structure bois en R+9 a été inauguré le 25 mars par le bailleur social Elogie-Siemp et l’aménageur Semapa. Situé au 9-11 rue Paul Bourget dans le 13ème arrondissement de Paris, le bâtiment vient agrémenter le quartier de 38 nouveaux logements intermédiaires et d'un local associatif.

Pour cette opération du lot 6, qui fait partie de la phase 3 du projet d’aménagement de la ZAC Paul-Bourget Gerda Taro, de nombreux matériaux biosourcés ont été employés. La part d’énergies renouvelables y est également très importante. L’une des volontés premières d’Elogie-Siemp et de l’aménageur Semapa était de « construire mieux », en optimisant les coûts et ainsi valoriser la qualité d’usage des logements.

Le choix d’un montage en conception/réalisation a été fait pour la réalisation de ce bâtiment. Dès son lancement en 2019, l’équipe de maîtrise d'oeuvre en gestion de projet (MOE) et l’entreprise ont été désignées afin d’assurer la faisabilité du projet au plus tôt.

Pour Philippon - Kalt Architectes, les architectes en charge du bâtiment, celui-ci répond à « la volonté première d’affirmer le bois pour faire écho aux arbres du parc… L’omniprésence du bois, en façade, en plancher et en sous face confère l’impression d’une cabane ouverte sur la nature arborée environnante ».

L’immeuble donne l'impression d’un immense bloc de bois de neuf étages et de 31 mètres de haut, avec de grands balcons saillants sur le jardin.

Un projet vert, qui conjugue ENR et végétalisation

Ce projet est venu s’inscrire dans l’expérimentation menée par GRDF sur la Zac Paul Bourget Gerda Taro. Celle-ci consiste en une gestion intelligente des consommations d’énergie à l’échelle des programmes bâtis, et pour laquelle une convention entre la Semapa, GRDF et la Ville de Paris a été établie.

Le bâtiment a été équipé d’un dispositif innovant pour le chauffage, qui permet de réduire les charges des habitants. Grâce à lui, l’édifice obtient près de 40 % d’ENR sur l’ensemble chauffage et ECS grâce à une PAC aérothermique pour le chauffage et des capteurs solaires thermiques pour l’eau chaude.

Cette réalisation répond à la dynamique urbaine et ambitieuse déjà amorcée par l’émergence des lots déjà présents et qui fait la part belle au végétal. En témoigne la sortie de terre d’un îlot de fraîcheur situé au centre du quartier, et qui vient participer à la conception bioclimatique du projet.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Hervé Abaddie/Elogie-Siemp