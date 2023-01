Les métropoles françaises gagnent de plus en plus d'habitants

Entre 2013 et 2019, la population a augmenté davantage dans les métropoles (+0,6 % en moyenne par an), contre +0,4 % en moyenne dans les autres intercommunalités. C'est le constat établi par l'Insee à travers sa dernière étude sur la diversité des établissements publics à fiscalité propre.

Dans un bilan publié en décembre 2021, l’Insee indiquait que la population française augmentait plus lentement qu’avant, et que ce phénomène de ralentissement de croissance démographique était visible dans presque toutes les régions.

Toutefois, dans un nouveau rapport paru ce mardi 17 janvier, l’Insee note qu’entre 2013 et 2019, les métropoles française ont gagné plus d’habitants (+0,6 % en moyenne par an), contre +0,4 % en moyenne dans les autres intercommunalités, appelées aussi établissement public de coopération intercommunale (ECPI).

Dans le détail, au 1er janvier 2021, les 34 944 communes françaises ont été regroupées en 1 248 intercommunalités de quatres types, selon leur nombre d’habitants : 22 sont ainsi des métropoles, 14 des communautés urbaines, 221 des communautés d'agglomération et 992 des communautés de communes, indique l'Insee, qui s'appuie sur les recensements de la population de 2019.

+ 1 % par an de croissance dans certaines métropoles

Bien que la population augmente dans toutes les métropoles (plus de 400.000 habitants) comme le relève l’étude, elle précise néanmoins que cette hausse est plus élevée dans celles de Montpellier, Rennes, Toulouse, Bordeaux, Nantes, avec +1 % par an.

En revanche, l'évolution de la population est plus modérée (au plus 0,2 % par an) dans les métropoles de Grenoble-Alpes, Saint-Étienne et Rouen Normandie.

Dans les métropoles, la population est « globalement plus jeune », explique l’Insee, avec près d'un tiers des habitants âgés de moins de 25 ans « du fait de la présence de campus universitaires », tandis que les personnes de plus de 65 ans y sont globalement peu nombreuses (17 % contre 20 % sur le territoire).

Seules 3 % des communes françaises constituent des métropoles alors qu’elles concentrent 29% de la population française. Le rapport souligne par ailleurs que les logements sont « les plus suroccupés » dans les métropoles (18 %), qui ne concentrent que 3 % de résidences secondaires, contre 20 % dans les communautés de communes à dominante rurale.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de Une : ©Adobe Stock