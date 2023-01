Paris : la place du Colonel Fabien devrait être transformée en « forêt urbaine »

La mairie de Paris a annoncé ce mercredi que la place du Colonel Fabien, située entre les 10ème et 19ème arrondissements de Paris, devrait être transformée pour créer une troisième « forêt urbaine » dans la capitale. L’objectif : végétaliser pour lutter contre les îlots de chaleur et faire plus de place aux piétons et aux cyclistes.