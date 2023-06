La mairie de Paris va transformer une usine de 1930, abritant auparavant un transformateur électrique, en une « mini-ville » dédiée aux professionnels de la musique. Plusieurs boutiques spécialisées, telles que des luthiers et des disquaires, ainsi qu'un restaurant, y seront installés.

Situé dans le 11e arrondissement de la capitale, cet imposant bâtiment de 9 000 m2, souvent décrit comme une « cathédrale de béton », s'étend sur cinq niveaux. Après être revenu sous la propriété de la mairie il y a une quinzaine d'années, ce bâtiment historique sera revitalisé grâce au projet « MurMure », développé par le groupe Batipart, qui a remporté l'appel à projets « Réinventer Paris » en 2018.

Selon Eléonore Givry, architecte du projet, l'idée sous-jacente est de « créer un environnement où les musiciens pourront enregistrer leur musique, acheter des accessoires musicaux au rez-de-chaussée s'ils en ont besoin ».

Plusieurs studios d'enregistrement

Le bâtiment rénové accueillera plusieurs studios d'enregistrement au sous-sol, dont un studio de 400 m2 avec une hauteur de 7 mètres, pouvant accueillir un orchestre symphonique.

Anne Gravoin, une violoniste renommée et marraine du projet, a exprimé son enthousiasme quant à la transformation de l'usine en une « petite ville musicale ». Elle a souligné le manque de grands studios d'enregistrement dignes de ce nom à Paris, ce qui a souvent contraint les professionnels de la musique à chercher des solutions à l'étranger.

« Nous voulons que Paris garde sa place de référence mondiale pour les grandes productions de musique et pour que les professionnels de la musique disposent, intra-muros, d'un équipement de référence mondiale », a souligné Emmanuel Grégoire, adjoint à l'urbanisme.

Le rez-de-chaussée du bâtiment sera aménagé pour abriter des boutiques spécialisées dans l'univers musical, telles que des luthiers et des disquaires, ainsi qu'un restaurant. Les étages supérieurs seront dédiés aux espaces de coworking destinés aux métiers du son et de la musique, tels que le design sonore, la production, le management de tournée, et la création de contenu. Enfin, le toit-terrasse sera transformé en un espace végétalisé dédié au « silence ».

La mairie de Paris a expliqué que la structure du bâtiment ne sera pas altérée, préservant ainsi son héritage architectural. « Nous voulions trouver un projet qui conservait la structure pour des raisons patrimoniales et environnementales », a précisé Emmanuel Grégoire.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : ©Adobe Stock